Rogozin poslao francuskom veleposlaniku geler izvađen nakon ranjavanja

Dmitrij Rogozin, bivši šef Roskosmosa, je francuskom ambasadoru poslao komadić gelera koji mu je navodno izvađen iz leđa. Rogozin je ranjen prošlog mjeseca tijekom granatiranja Donjecka. Tijekom ukrajinskog napada zadobio je potres mozga i ranu od gelera iznad desne lopatice.

Ruska državna novinska agencija RIA novosti je na Telegramu objavila pismo koje je Rogozin poslao francuskom ambasadoru. “Nedavno sam teško ozlijeđen tijekom podlog terorističkog napada u Donjecku. Samo zahvaljujući velikom umijeću i strpljenju ruskih vojnih i civilnih liječnika, ponovno sam živ”, započinje Rogozin pismo.

“U ovoj kuverti, zajedno s mojim pismom, vidite fragment granate francuske samohodne haubice CAESAR kalibra 155 mm. Probio mi je desno rame i zabio se u peti vratni kralježak, samo milimetar od toga da me ubije ili učini nepokretnim”, nastavlja Rogozin, prenosi portal Ukrajinska pravda

“Ova granata koju je ispalila francuska haubica ubila je dvojicu mojih mladih prijatelja, ostavivši njihove žene udovicama, a djecu siročadima. Ti dečki pratili su vas i mene na putovanju u Bajkonur, rukovali ste se s njima. Sada su ubijeni oružjem koje je Vaša zemlja isporučila Ukrajini”, tvrdi.

Rogozin navodi da su “francusko oružje i francuski plaćenici” ubili stotine ljudi u Donbasu. Dodao je da su “francuske vlasti izdale velikog De Gaullea i postale jedna od najkrvoločnijih država u Europi” i da se Francuska “pokorila diktatu Washingtona i postala marionetska država poput Vichyja, vlasti koja je služila najnižim instinktima hitlerovaca”.

“Gospodine veleposlaniče, što radi Francuska, što vi radite u sukobu koji su među slavenskim narodima zapalili zapadni političari? Nadam se da shvaćate razmjere svoje osobne odgovornosti za ova ubojstva! Vi ste izvanredan i ovlašten predstavnik Pete Republike, vi ste odgovorni”, naglašava bivši šef Roskosmosa.

“I tražim da se fragment koji su mi kirurzi izrezali iz kralježnice preda francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu. I također mu recite da nitko neće pobjeći od odgovornosti za ratne zločine koje su počinile Francuska, SAD, Velika Britanija, Njemačka i druge zemlje NATO-a u Donbasu. Sve naše žrtve su na vašoj savjesti, kao što je na vašoj savjesti i pojava fašističke Ukrajine na karti Europe”, zaključuje Rogozin, prenosi Index.

