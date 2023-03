Podijeli :

Ukrajinska parlamentarka Kira Rudik u N1 Studiju uživo govorila je o situaciji u toj zemlji u kojoj se već više od godinu dana pokušavaju oduprijeti ruskoj invaziji. Najveće borbe trenutno se vode u gradu Bahmutu na istoku Ukrajine.

“Bitka za Bahmut je za nas od ključne važnosti. Trenutno naše snage u Bahmutu, hrabri muškarci i žene, drže podalje ruske snage koje su koncentrirane na Bahmut. To je mjesto gdje se borimo da se ne bismo morali boriti na drugim mjestima. Sve više ukrajinskih snaga dolazi u Bahmut, kako bi branili ovu utvrdu. Vjerojatno ste vidjeli snimke, grad je razoren. Čak i ako ga Rusi zauzmu, zauzet će samo ruševine, a za nas je to simbolika, borimo se za svaki pedalj ukrajinskog teritorija”, govori Rudik.

Na pitanje je li moguće da se Bahmut obrani od ruske vojske, odgovara: “Mi vjerujemo u našu vojsku i našim zapovjednicima. Znamo da postoji razlika u strategiji. Rusi svoje vojnike koriste kao topovsko meso, da ostvare ovu simboličnu pobjedu, pogiba i više od 1.000 vojnika dnevno. Mi to sebi ne možemo priuštiti. Ja mogu reći samo jedno: Nisam vojni stručnjak, ali vjerujem našim zapovjednicima. Vratili su 50 posto teritorija koje su Rusi zauzeli prošle godine. Znaju svoj posao, a naše je da im pomognemo, da im budemo potpora.”

Rudik je govorila i tome koliko je i je li uopće realna pobjeda Ukrajine ove godine, koju je najavio predsjednik Volodimir Zelenski. “Svi trebamo imati nade i ciljeve. Naš cilj je pobijediti ove godine. Izlazimo iz složene zime i bit će teško preživjeti još jednu takvu zimu, zato moramo pobijediti ove godine. Pobjeda je moguća, ali mora se mnogo toga ostvariti u isto vrijeme. Putin želi da rat traje godinama, on je vrlo dobar u tim ratovima koji dugo traju. Ali mi si to ne možemo priuštiti. Mi moramo mobilizirati jedinstvo europskih naroda i izbaciti Ruse iz Ukrajine što je prije moguće. Naša je strategija vrlo jednostavna, da ne dopustimo da nas iscrpi, zato želimo pobjedu već ove godine”, kaže.

Govoreći i situaciji u Kijevu kaže kako je najgore bilo nekoliko prvih mjeseci od početka invazije.

“Tad je Kijev napadan raketama i projektilima, pokušali su opkoliti grad, postojao je samo jedan izlaz iz grada… Nismo znali što će se događati… U stanu imam zalihe hrane i vode dostatne za nekoliko dana, neko vrijeme možemo i bez struje i grijanja. Situacija je sada, s dolaskom proljeća, mnogo bolja. Već godinu dana nije bilo nestašice struje i moram priznati da je to dobar osjećaj. I dalje je na snazi policijski sat od 11 navečer od 5 ujutro i postoje kontrolne točke na ulasku i izlasku iz grada. Situacija je takva da se može nastaviti s normalnim živom, ali nikad ne smijemo zaboraviti da to možemo samo zato što negdje u Bahmutu ljudi ginu, bore se do smrti da se Rusi ne vrate i ne opkole Kijev. Zato smo zahvalni i činimo sve da pomognemo našoj vojsci”, govori.

“Političari baš ne surađuju…”

Na pitanje jesu li Ukrajinci još uvijek jedinstveni, kao što su to bili na samom početku invazije, Rudik kaže: “Bolno je, političari baš ne surađuju, ali uspijevamo staviti svoje razlike po strani i fokusirati se na naš zajednički cilj, a to je pobjeda u ratu, dovođenje međunarodne pomoći, tu nema pozicije i opozicije, 99 posto odluka i dalje donosimo jednoglasno. Imamo neka razilaženja oko gospodarskih pitanja i imenovanja na neke pozicije. Zajedno radimo na glavnom cilju, ne možete biti u opoziciji svojoj vojsci, svom narodu.”

