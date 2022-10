Rusi dronovima kamikazama napali grad nedaleko od Kijeva

Regionalni guverner kijevske regije Oleksij Kuleba objavio je da su Rusi dronovima kamikazama napali grad Bila Cerkva koji se nalazi 80 kilometara južno od Kijeva. Nekoliko zgrada je oštećeno, a planuo je i požar koji pokušavaju ugasiti sve dežurne službe.

Kuleba je pozvao sve građane da ostanu u skloništima, a prema pisanju nekolicine ukrajinskih medija navodno je jedna osoba poginula u napadu. Ovo nije prvi puta da Rusi u Ukrajini koriste dronove kamikaze koje im je poslao Iran.

Russian-operated kamikaze drones targeted key infrastructure and industrial areas in the Kyiv Oblast. Casualties at this point are unknown. pic.twitter.com/j6Zc3VyIpR