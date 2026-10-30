Rusi i Ukrajinci zahvalili Melaniji Trump: Postignut dogovor koji bi mogao spasiti stotine života

Američkim posredovanjem mirovni pregovori trebali bi se nastaviti idućeg mjeseca u Abu Dhabiju, nakon duge stanke, no dvije su strane i dalje vrlo udaljene kada je riječ o uvjetima za okončanje rata. Ipak, obje su svjesne mogućnosti da Trump, kojemu neovisno o ishodu američkih međuizbora za Kongres idućeg mjeseca ostaju još dvije godine mandata, utječe na tijek sukoba. Rusija se i dalje nada da će Trump moći izvršiti pritisak na Kijev kako bi pristao na sporazum koji bi ispunio mnoge ruske uvjete, među kojima su potpuna ruska kontrola nad ukrajinskim Donbasom i zabrana pristupanja Ukrajine NATO-u.