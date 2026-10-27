Počelo primirje u gradu na rubu katastrofe. Stanovnici očajnički trebaju hranu i vodu

34th Separate Marine Brigade/REUTERS

U ukrajinskom gradu Oleškiju, koji je pod ruskom okupacijom, u utorak je stupilo na snagu lokalno primirje kako bi se omogućila evakuacija civila i doprema humanitarne pomoći, potvrdili su ukrajinski dužnosnici.

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Lokalno primirje između Rusije i Ukrajine stupilo je na snagu 27. listopada uOleškiju, gradu u Hersonskoj oblasti na jugu Ukrajine, objavili su ukrajinski pučki pravobranitelj Dmitro Lubinec i predstojnik Ureda ukrajinskog predsjednika Kirilo Budanov.

"Primirje je danas stupilo na snagu u tri sata ujutro po kijevskom vremenu (četiri sata ujutro po moskovskom vremenu) na određenim područjima povezanima s humanitarnom misijom", priopćio je Lubinec, prenosi Kyv Independent.

Privremena obustava borbi trebala bi omogućiti dolazak humanitarne misije u grad kasnije ovog tjedna. Prema pisanju Associated Pressa, borbe bi trebale ostati obustavljene najmanje do subote.

"Kao čelnik ukrajinskog pregovaračkog tima potvrđujem da ukrajinska strana poštuje svoje obveze", rekao je Lubinec. Dodao je da je dogovor postignut u pregovorima s Janom Lantratovom, čelnicom ruskog pregovaračkog tima.

Budanov je također potvrdio da je u Oleškiju počelo "bilateralno primirje". David Arahamija, čelnik parlamentarnog kluba predsjednikove stranke Sluga naroda, naknadno je objavio da će ono trajati do 1. studenoga.

Rusko ministarstvo obrane također je objavilo da su ruske snage obustavile borbe na tom području uoči humanitarne misije.

Grad je pod blokadom, stanovnicima nedostaje osnovnih potrepština

Primirje je dogovoreno uz posredovanje američke prve dame Melanije Trump, a obuhvaća Oleški i okolna područja Hersonske oblasti. Cilj mu je omogućiti sigurnu evakuaciju civila i dostavu humanitarne pomoći.

Oleški su pod ruskom okupacijom od prvih dana ruske invazije punog opsega. Grad se nalazi preko rijeke Dnjepar od Hersona, a ruske snage praktički su ga blokirale i onemogućuju ulazak humanitarne pomoći.

Stanovnici se suočavaju s ozbiljnim nedostatkom hrane, vode i električne energije. Minirane ceste i neprestani napadi dronovima gotovo onemogućuju sigurnu evakuaciju, a civili koji pokušavaju napustiti grad jedinom cestom koja vodi iz njega često su na meti dronova.

Sve teža humanitarna kriza u Oleškiju posljednjih je tjedana privukla međunarodnu pozornost, uključujući i pozornost pape Lava XIV.

Samo nekoliko minuta nakon početka primirja u Oleškiju, ruske snage pokrenule su val napada balističkim projektilima na druge dijelove Ukrajine, uključujući i Kijev.