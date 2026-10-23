Putin preko Trumpova izaslanika poslao poruku Melaniji, otkriveni detalji

"Vladimir Putin zamolio je Stevea Witkoffa da prenese zahvalnost prvoj dami SAD-a Melaniji Trump za njezine napore na humanitarnom području. Posebno za pomoć u ponovnom spajanju djece s njihovim obiteljima, kao i za posredovanje u rješavanju teške situacije u gradu Oleškiju u Hersonskoj oblasti, koji Rusija smatra svojim teritorijem", rekao je Ušakov, a prenosi Tass.