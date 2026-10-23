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Evo na čemu joj zahvaljuje

Putin preko Trumpova izaslanika poslao poruku Melaniji, otkriveni detalji

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N1 Info
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23. lis. 2026. 08:50
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Melania Trump, Donald Trump i Vladimir Putin
Alexey NIKOLSKY / Sputnik / AFP

Ruski predsjednik Vladimir Putin zamolio je posebnog izaslanika američkog predsjednika Stevea Witkoffa da prenese zahvalnost prvoj dami SAD-a Melaniji Trump za njezin doprinos rješavanju humanitarnih pitanja povezanih s Ukrajinom. Posebno je istaknuo njezinu posredničku ulogu u rješavanju situacije u Oleškiju, izvijestio je novinare pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.

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"Vladimir Putin zamolio je Stevea Witkoffa da prenese zahvalnost prvoj dami SAD-a Melaniji Trump za njezine napore na humanitarnom području. Posebno za pomoć u ponovnom spajanju djece s njihovim obiteljima, kao i za posredovanje u rješavanju teške situacije u gradu Oleškiju u Hersonskoj oblasti, koji Rusija smatra svojim teritorijem", rekao je Ušakov, a prenosi Tass.

Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov 21. rujna izjavio je da je humanitarna situacija u Oleškiju kritična te ustvrdio da zbog ukrajinskog granatiranja i napada bespilotnim letjelicama nije moguće dopremiti hranu ni lijekove.

Dana 9. listopada ruski i američki predsjednik razgovarali su telefonom. Putin je tijekom razgovora s Donaldom Trumpom rekao da će ruska povjerenica za ljudska prava Jana Lantratova biti u stalnom kontaktu s uredom Melanije Trump u vezi s humanitarnom situacijom u Oleškiju.

Lantratova je poslije izjavila da je uzrok humanitarne krize u Oleškiju blokada koju su, prema njezinim tvrdnjama, namjerno uspostavile ukrajinske oružane snage.

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Teme
donald trump vladimir putin melania trump steve witkoff

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