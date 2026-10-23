Evo na čemu joj zahvaljuje
Putin preko Trumpova izaslanika poslao poruku Melaniji, otkriveni detalji
Ruski predsjednik Vladimir Putin zamolio je posebnog izaslanika američkog predsjednika Stevea Witkoffa da prenese zahvalnost prvoj dami SAD-a Melaniji Trump za njezin doprinos rješavanju humanitarnih pitanja povezanih s Ukrajinom. Posebno je istaknuo njezinu posredničku ulogu u rješavanju situacije u Oleškiju, izvijestio je novinare pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.
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"Vladimir Putin zamolio je Stevea Witkoffa da prenese zahvalnost prvoj dami SAD-a Melaniji Trump za njezine napore na humanitarnom području. Posebno za pomoć u ponovnom spajanju djece s njihovim obiteljima, kao i za posredovanje u rješavanju teške situacije u gradu Oleškiju u Hersonskoj oblasti, koji Rusija smatra svojim teritorijem", rekao je Ušakov, a prenosi Tass.
Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov 21. rujna izjavio je da je humanitarna situacija u Oleškiju kritična te ustvrdio da zbog ukrajinskog granatiranja i napada bespilotnim letjelicama nije moguće dopremiti hranu ni lijekove.
Dana 9. listopada ruski i američki predsjednik razgovarali su telefonom. Putin je tijekom razgovora s Donaldom Trumpom rekao da će ruska povjerenica za ljudska prava Jana Lantratova biti u stalnom kontaktu s uredom Melanije Trump u vezi s humanitarnom situacijom u Oleškiju.
Lantratova je poslije izjavila da je uzrok humanitarne krize u Oleškiju blokada koju su, prema njezinim tvrdnjama, namjerno uspostavile ukrajinske oružane snage.
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