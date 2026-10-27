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preokret na dijelu bojišta

Neočekivani dogovor Rusije i Ukrajine: U sve je uključena i Melania Trump

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Hina
|
27. lis. 2026. 08:30
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HANDOUT/AFP

Rusija i Ukrajina započele su regionalno primirje kako bi omogućile početak humanitarne operacije u gradu Oleškiju, koji je pod ruskom okupacijom, objavile su obje strane u utorak, ali se napadi nastavljaju na drugim područjima, uključujući ukrajinski glavni grad Kijev.

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Primirje bi trebalo omogućiti dostavu pomoći, kao i evakuaciju iz tog grada na prvoj crti bojišnice u južnoj Ukrajini, koji se suočava s akutnim nedostatkom hrane i lijekova.

"Kao voditelj ukrajinskog pregovaračkog tima, potvrđujem da ukrajinska strana poštuje svoje obveze", napisao je u objavi na Facebooku Dmitro Lubinec, parlamentarni povjerenik za ljudska prava, potvrđujući pritom vrijeme koje je Rusija odredila za prekid vatre.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je na Telegramu da je od 4 sata ujutro po moskovskom vremenu obustavilo granatiranje u smjeru ukrajinskog grada Hersona, kako bi se pripremilo za operaciju u Oleškiju, koji se nalazi nasuprot Hersona, s druge strane rijeke Dnjepar.

Lubinec je dodao da je dogovor postignut u koordinaciji sa suprugom američkog predsjednika, Melanijom Trump, te u suradnji s ruskom povjerenicom za ljudska prava, Janom Lantratovom.

Novi napadi

Novi napadi u utorak pogodili su Južni most i infrastrukturu podzemne željeznice u Kijevu, što je dovelo do obustave prometa, izvijestili su gradski dužnosnici, dok je očevidac agencije Reuters čuo eksplozije.

Oleški se nalazi na istočnoj obali Dnjepra, u južnoj ukrajinskoj regiji Herson, nasuprot gradu Hersonu koji je pod kontrolom ukrajinskih snaga. Međutim, ruske snage drže grad pod kontrolom otkako su ga zauzele tijekom prvih dana invazije u veljači 2022. godine.

Predstavnici Bijele kuće proteklih su dana razgovarali s objema stranama u pokušaju pronalaženja rješenja, budući da SAD nastoji posredovati u postizanju mirovnog sporazuma kojim bi se okončao rat – najsmrtonosniji sukob u Europi još od Drugog svjetskog rata.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u petak da su se pregovarači iz Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država dogovorili o sastanku na tehničkoj razini u prvoj polovici studenoga u Abu Dhabiju, kako bi nastavili pregovore.

U ruskom raketnom napadu na Kijev u ponedjeljak navečer poginula je najmanje jedna osoba, a 15 je ozlijeđeno, među kojima i studenti u studentskom domu. U napadima na gradove Harkiv i Pavlohrad također je bilo poginulih i ozlijeđenih.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram da je pogodilo prometnu infrastrukturu u Kijevu, logističko središte u regiji Harkiv, kao i industrijska postrojenja i teretne brodove na drugim lokacijama, za koje tvrde da su korišteni u vojne svrhe.

U napadu bespilotnom letjelicom u ruskom gradu Brjansku, smještenom na zapadu zemlje blizu granice s Ukrajinom, poginuo je jedan muškarac, a šest osoba je ranjeno.

Lokalni dužnosnici izvijestili su da je jedna osoba poginula, a 30 ih je ozlijeđeno nakon što je bespilotna letjelica pogodila autobus u dijelu jugoistočne ukrajinske regije Zaporižja koji je pod ruskom kontrolom.

Reuters nije mogao odmah neovisno potvrditi ta izvješća. Rusija i Ukrajina niječu da namjerno gađaju civile.

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