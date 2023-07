Savjeti za podstanare u Njemačkoj: Dobro proučite prava i obveze prije ugovora

Podijeli :

Mnogi stranci u Njemačkoj žive kao podstanari. Često je tako lakše, pogotovo za one koji ostaju kratko. Ipak, uz takav stambeni aranžman dolaze i rizici.

Iseljenici se iz različitih razloga odlučuju na sklapanje ugovora o podstanarstvu.

Ako ste se tek preselili u zemlju kao mladi zaposlenik, često se useljavate u sobu u Wohngemeinschaft (WG ili zajednički stan) kao prvi korak dok se ne snađete. Češće potpišete Podugovor (Untermietvertrag) s glavnim stanarom (Hauptmieter), a ne izravno s stanodavcem, piše Fenix magazin.

Da bude jasno – iako osobno niste potpisali ugovor s najmodavcem (ili češće s Hausverwaltungom), podstanar ste.

Drugi odluče da žele namješten stan, a u Njemačkoj to obično znači iznajmljivanje stana od nekoga tko je izvan države, na godinu ili dvije.

Podnajam

Podnajam je prikladan: Sobu možete pronaći relativno brzo i ne trebate prolaziti kroz složene dokumetaciju dokazivanja da su vaše financije u redu.

Međutim, podnajam može vas učiniti ranjivijima na hirove glavnog stanara ili stanodavca.

Evo što biste trebali znati kako biste izbjegli ružne rasprave s onima s kojima živite:

Potpisivanje ugovora

Što se tiče pravne strane, ne morate potpisati ugovor kao podstanar – računa se i usmeni sporazum. No, bitni su detalji pa udruge stanara snažno potiču da sporazum stavite na papir.

Glavni stanar najvjerojatnije će preuzeti standardni predložak s interneta. Ti su ugovori obično prilično tanki u pojedinostima, sadrže samo adresu imovine i detalje obavijesti o otkazivanju ugovora.

Prije potpisivanja ugovora preporučljivo je pitati je li glavni stanar od vlasnika stanodavca dobio dozvolu za iznajmljivanje sobe. Ako nisu dobili ovo dopuštenje, a iznajmljivač to sazna, ima pravo odmah otkazati izvorni ugovor, što znači da ćete završiti na ulici sa svim svojim stvarima prije nego što to shvatite.

S vaše strane, kad je u pitanju namješten stan, trebali biste osigurati da su perilice rublja, posuđa itd. navedene u ugovoru i da je umetnuta klauzula koja navodi da su u ispravnom stanju.

Visina najamnine

Pomalo neobično, s obzirom na to koliko su u Njemačkoj regulirane najamnine, glavni stanar može vam naplatiti sve što želi kao najamninu. Stoga je važno prvo se informirati o tome koja je tipična cijena najma u području u kojem boravite.

Ako zahtijevaju razinu najamnine koja vam se čini previsoka za objekt u koji se useljavate, vjerojatno je najbolje odustati. Tko zna kakva vas još iznenađenja čekaju?

Odgovornosti glavnog stanara

Što god se dogodilo, glavni stanar u konačnici je odgovoran za štetu u stanu – oni su ti koji imaju pravni sporazum sa stvarnim vlasnikom i u konačnici odgovaraju za imovinsku štetu. To znači da bi Hauptmieter mogao zatražiti da imate osiguranje od odgovornosti (Haftpflichtversicherung) prije potpisivanja ugovora s vama.

Glavni stanar mora osigurati da soba u koje se useljavate bude u stanju utvrđenom ugovorom. Bilo koji paragraf umetnut u ugovor koji ih pokušava osloboditi ove odgovornosti pravno je ništav, piše Fenix magazin.

Ako utvrdite da nešto ne radi, npr. perilica je pokvarena, imate pravo plaćati samo dio stanarine dok se ne popravi. Drugim riječima: glavni stanar odgovoran je za održavanje stana, a ne vi.

Glavni stanar također ne smije raskinuti ugovor s najmodavcem ako bi to moglo dovesti do kršenja njegovog ugovora s vama. Također, ne smije pokušati isprovocirati stanodavca da otkaže ugovor neplaćanjem stanarine. Ako vas izbace jer glavni stanar nije ažurirao uplate, tada je zakonski obvezan pokriti vaše troškove preseljenja.

Održavanje topline zimi

Glavni stanodavac mora osigurati grijanje između listopada i travnja. Ako grijanje nije osigurano u vašoj kući/stanu, imate pravo plaćati smanjenu najamninu glavnom stanaru dok se problem ne otkloni. Glavni stanar tada mora sam riješiti problem sa stanodavcem.

Otkazivanje ugovora

To je aspekt podstanarstva koji uzrokuje najviše sukoba. Što ako iz bilo kojeg razloga glavni stanar odluči da više ne želi da živite u stanu? Što god tvrdili, ne smiju vas izbaciti preko noći.

Točna duljina otkaznog roka (Kündigungsfrist) ovisi o vrsti soba koje iznajmljujete.

Je li soba bila prazna kad ste se uselili? To znači da imate prilično jaka prava. Vi sami morate glavnom stanaru dati tromjesečnu obavijest, a morate ih obavijestiti do trećeg dana u mjesecu. Na primjer, ako ih obavijestite do 3. lipnja, vezani ste za ugovor do 31. kolovoza.

Kad je u pitanju nenamještena soba, glavni stanar dužan je upozoriti vas šest mjeseci unaprijed, ako nema valjanih razloga za otkazivanje ugovora, tj. ako vi niste prekršili svoju stranu dogovora. A ako tamo živite više od pet godina, razdoblje obavijesti je još i duže.

Za namještene stanove razdoblje obavijesti je puno kraće. Obje strane mogu dati obavijest od samo dva tjedna i za to ne trebaju navesti nijedan razlog.

Preuzimanje ugovora

Zamislite ovo: plaćate najam za savršen stan s pogledom na grad, a glavni stanar odlučuje da tamo više ne želi živjeti. “Savršeno”, biste mogli pomisliti. Možete ga preuzeti i imati za sebe. Nažalost, vaši bi snovi mogli biti razbijeni stvarnošću.

Život u stanu kao podstanar ne daje vam nikakve povlastice kada je u pitanju preuzimanje ugovora. Pravno gledano, nikada niste imali odnos sa stanodavcem pa on ni nema zakonske odgovornosti prema vama.

Dakle, ako iznajmljivač želi da se svi isele kako bi mogli pronaći nove stanare uz povećanu najamninu, imaju puno pravo na to, piše Fenix magazin.

