Scenarij iz noćne more: Orban bi mogao biti domaćin sastanaka čelnika EU-a!

Šef Europskog vijeća Charles Michel objavio je da će se natjecati na izborima u lipnju, što bi moglo otvoriti put mađarskom premijeru Viktoru Orbánu da bude domaćin sastanaka čelnika EU.

Bude li Michel izabran na izborima za Europski parlament, dužnost bi preuzeo u srpnju, dosta ranije od studenog kad mu istječe mandat, a to potencijalno predstavlja problem jer bez stalnog šefa Vijeća, sastanke bi umjesto njega vodio mađarski premijer Viktor Orbán, čija zemlja u srpnju preuzima rotirajuće predsjedanje Vijećem EU-a.

To je scenarij iz noćne more za Bruxelles ako se sve izoliranijem euroskeptičnom čelniku, koji je pokušao osujetiti velik dio potpore Bruxellesa Ukrajini usred njezina rata s Rusijom, pruži takva prilika, piše Politico.

Zahvaljujući Michelovom potezu, EU je u neistraženim vodama. Posao predsjednika Europskog vijeća postoji tek od 2009. godine kada je nastao kao dio Lisabonskog ugovora koji reformira EU. Posao uključuje određivanje dnevnog reda i rasporeda rada Europskog vijeća, kao i posredovanje između država članica i predstavljanje bloka na međunarodnoj sceni.

Prije Michela, dva su muškarca imala tu ulogu: Belgijac Herman Van Rompuy i Poljak Donald Tusk.

Zašto je ovo bitno?

Ovaj potez predsjednika Vijeća šalje poruku o važnosti ili nedostatku važnosti posla predsjednika Europskog vijeća. Gotovo je nemoguće zamisliti da predsjednik SAD-a odstupi s vlasti samo šest mjeseci prije kraja svog mandata.

Dakle, čini se da Michelov rani odlazak – usred epskog sukoba s Mađarskom oko potpore Ukrajini – signalizira, s jedne strane, da Michel svoju ulogu ne vidi kao strašno važnu. No, s druge strane, to bi također moglo pokazati da je sretan što će zadatak rješavanja problema EU-a prepustiti nasljedniku, tko god to bio.

No, nekima se ne sviđa neizvjesnost jer se EU suočava s dva rata u svojoj blizini i mogućim predsjedavanjem Donalda Trumpa 2024. godine.

Hoće li Orbán postati privremeni šef Vijeća?

Michelov rani odlazak povećava mogućnost da bi Orbán mogao postati privremeni predsjednik Europskog vijeća jer Budimpešta preuzima rotirajuće predsjedanje EU-om sredinom 2024., a ako ne bude šefa Europskog vijeća, to će preuzeti čelnik zemlje koja predsjedava.

