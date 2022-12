Podijeli :

Izvor: Stefani Reynolds / AFP

Tisuće stanovnika zapadnog dijela američke savezne države New Yorka prokopavale su kroz 1.2 metra dubok snijeg koji je napadao tijekom božićne mećave, unatoč tome što je Nacionalna meteorološka služba predvidjela dodatnih pet centimetara snijega u utorak.

Zapad New Yorka je najteže pogodilo duboko arktičko smrzavanje i olujna fronta koja se danima širi preko većeg dijela SAD-a, pa čak i do krajnje južne granice SAD-a s Meksikom.

“I dalje pada snijeg. No nije to ništa u usporedbi s onom što su dobili proteklih nekoliko dana, no moglo bi utjecati na uklanjanje snijega”, rekao je Bob Oravec, meteorolog Centra za vremensku prognozu NWS iz College Parka u Marylandu.

“Ovo je vjerojatno posljednje od snijega”, dodao je Oravec. “Uskoro će početi zatopljenje. Do četvrtka će biti 8 stupnjeva Celzija. Do subote 12 stupnjeva.”

No u utorak je i dalje bilo hladno, dva stupnja ispod nule najviša temperatura i šest ispod nule najniža, rekao je Oravec.

Diljem zemlje, barem 60 osoba izgubilo je život u incidentima uzrokovanim hladnim vremenom, rekao je NBC News.

Buffalo, drugi najveći grad u saveznoj državi New York, bio je početna točka mećave koja se oblikovala u petak. Guvernerka Kathy Hochul nazvala je mećavu “epskom, jednom u životu” vremenskom katastrofom.

Prema New York Timesu, više od 30 smrti izazvanih olujom prijavljeno je u okruzima Erie i Niagara na zapadu New Yorka.

Neki od umrlih su se smrzli u autima, neki u snijegu na otvorenom, a neki od srčanih udara dok su čistili snijeg, rekao je Mark Poloncarz, izvršni direktor okruga Erie.

Cestovni radnici su radili na uklanjanju srušenih stabala s motornim pilama te su uklanjali snijeg iz barem jedne trake na cesti kako bi se kroz glavnu cestu mogla probiti barem kola hitne pomoći.

Zabrana vožnje i dalje je na snazi u cijelom Buffalu.

U metropolitanskom području Atlante, pokrivenom rijetkim snijegom koji je pao kasno u ponedjeljak i rano u utorak, hladnoća je uzrokovala pucanje vodovodnih cijevi. Stanovnici su ostali zaglavljeni u svojim domovima bez vode, a neke ceste su bile skliske od leda.

Oko 122 tisuće domova ostalo je bez struje diljem SAD-a u utorak, što je manja brojka od 1.8 milijuna u subotu, prema stranici PowerOutage.us. Oko 72 posto onih koji su i dalje bez struje su stanovnici Oregona i Kalifornije.

