Stier: Hamasov napad bio je poniženje za Netanyahua i za to će politički odgovarati

JACK GUEZ / AFP

Saborski zastupnik HDZ-a i bivši ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier komentirao je u N1 Newsroomu sukob u Gazi i Izraela, kao i mogućnost njegova širenja na okolne zemlje.

“Nadajmo se da neće i da će ostati između Hamasa i Izraela, koji je započeo terorističkim napadom Hamas. Koji treba osuditi bez relativizacije”, rekao je Stier pa nastavio:

“Međunarodna zajednica mora djelovati kako ne bi došlo do eskalacije. Mislim da ni Izraelu nije u interesu da se to dogodi. Što se tiče zapada, SAD ima glavnu ulogu, Bijela kuća je odmah reagirala, a danas je u Izraelu i predsjednica Europske komisije.”

Ne treba zanemariti ni ulogu Irana, kojeg se povezuje s napadom iz razloga što želi spriječiti sporazum Saudijske Arabije i Izraela.

“To bi promijenilo sliku Bliskog istoka. Ali, osim te regionalne, postoji i globalna dimenzija. Rusija i Kina optužuju sadašnji međunarodni poredak da je prozapadni i žele reviziju. Zapad pak to negira i tvrdi da žele sustav koji se temelji na ljudskim i tržišnim pravima. Tko god želi osigurati mir, nije mu u interesu širenje sukoba.”

Istovremeno, izraelska vojska okuplja više od 300.000 rezervista i planira kopnenu invaziju, što druga strana neće mirno gledati, a tu se ne misli samo na Hamas.

“Bilo je to poniženje za Izrael i Benjamina Netanyahua, koji od političke odgovornosti neće moći pobjeći. Pretpostavljam da kad sve prođe, dio analize će uputiti na to da se puno energije u Izraelu potrošilo na unutarnje sukobe. Sve što je Netanyahu radio, dovelo je do polarizacije, čak i unutar vojske”, naglasio je Stier.

Ne vjeruje da je to uzrok propusta, ali Hamas je iskoristio trenutak.

“Nije tajna da postoji poveznica između Irana i Hamasa, no dokazi o tome ne postoje. Vrlo je jasno da Iran ima interes spriječiti normalizaciju odnosa između Izraela i Saudijske Arabije. Kad bi do tog došlo, to bi sasvim sigurno ojačalo poziciju Izraela.”

Hamas je znao da će odgovor na napad biti brutalan.

“Hamas je spreman žrtvovati koliko god Palestinaca treba da postigne svoje ciljeve”

“Svaki neprijatelj Izraela zna da će odgovor biti žestok, no čak i njegovi najveći saveznici traže poštivanje ljudskih prava. Ono što se događa, stanovnici Gaze su taoci Hamasa. Nisam vojni analitičar, ali svakoj vojsci je teško nositi se s gerilskim napadima, što bi moglo čekati Izrael. Ali, ono što se zna, izraelske vlasti ne blefiraju, kako tvrde u Hamasu.”

Svijet je osudio brutalan napad Hamasa, no osuđuje sad i ono što radi Izrael, koji ne poštuje međunarodna pravila iako je uređena zemlja, za razliku od terorističke organizacije, što Hamas jest.

“Lakše je to komentirati izvana, ali kad ste na samom mjestu, puno je teže. Ako mene pitate, mislim da bi diplomatski proboj doveo do normalizacije. Arapske zemlje su već sad suzdržane, iako podržavaju težnje palestinskog naroda. Pitanje je kako će se sve odvijati nakon izraelskog odgovora na Hamasov napad”, zaključio je Davor Ivo Stier.

