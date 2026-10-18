Stravičan požar u kanadskoj vojnoj bazi: Najmanje sedam osoba poginulo

Kanadske vlasti potvrdile su da u požaru u vojnoj bazi Wainwright ima poginulih i ozlijeđenih, ali još nisu objavile njihov broj. CBC, nacionalna javna radiotelevizija, pozvao se na neimenovane izvore navodeći broj poginulih. Baza, jedna od najvećih u Kanadi, nalazi se oko 210 kilometara istočno od Edmontona u Alberti, a ministar nacionalne obrane David McGuinty izjavio je u nedjelju da će otputovati u Edmonton kako bi se upoznao sa situacijom.