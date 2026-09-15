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zabrinjavajuće izvješće

Špijunska prijetnja u europskoj zemlji: "Postali smo prioritetna meta"

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N1 Info
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15. ruj. 2026. 08:23
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PEXELS
PEXELS

Njemačka vojna protuobavještajna služba MAD upozorava na sve veći rizik od hibridnih napada, sabotaža i djelovanja plaćeničkih agenata u ime stranih sila. Posebnu zabrinutost izazivaju ruske obavještajne operacije, kinesko špijuniranje i rast desnog ekstremizma unutar Bundeswehra, piše njemačka tiskovna agencija dpa.

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U godišnjem izvješću za 2025. MAD navodi da je Njemačka zbog svog geostrateškog položaja, jačanja vojske i uvođenja novih sustava naoružanja postala "prioritetna meta" ruskih špijunskih aktivnosti.

Hibridne prijetnje, koje uključuju kibernetičke napade, sabotaže, propagandu i pokušaje političkog utjecaja, dodatno su se intenzivirale.

Sve veći rizik od plaćeničkih agenata

MAD upozorava da je djelovanje takozvanih "potrošnih" plaćeničkih agenata značajno poraslo. Riječ je o osobama koje strane sile koriste za izvođenje operacija, pri čemu se njihovo angažiranje često povezuje s pokušajima destabilizacije i prikrivenim djelovanjem.

Ruske obavještajne službe pritom se oslanjaju na agente koji djeluju iz diplomatskih predstavništava, ali i na druge kanale, uključujući medije.

Njemačka služba upozorava i na rizike povezane s putovanjima pripadnika Bundeswehra u Rusiju i Bjelorusiju. Mnogi od tih vojnika imaju obiteljske veze s tim zemljama, no zbog toga mogu postati ranjiviji na ucjene i prijetnje stranih obavještajnih službi.

U izvješću se navode i kineske špijunske aktivnosti, uključujući barem jedan slučaj izviđanja vojne infrastrukture. Prema MAD-u, Peking u takvim operacijama koristi i dijelove kineske dijaspore.

Raste broj slučajeva desnog ekstremizma

Poseban problem predstavlja ekstremizam unutar njemačkih oružanih snaga. MAD je prošle godine otvorio 610 novih slučajeva povezanih s mogućim ekstremističkim aktivnostima, u odnosu na 524 slučaja godinu ranije.

Od toga se 519 slučajeva odnosilo na desničarski ekstremizam, što je 26 posto više nego godinu prije, kada su zabilježena 413 takva slučaja.

Služba upozorava i na postupno pomicanje granica prihvatljivog ponašanja i govora. Ekstremni stavovi, navodi MAD, sve se više normaliziraju, zbog čega je teže jasno odrediti granicu između prihvatljivih i neprihvatljivih stavova.

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Teme
njemačka vojna protuobavještajna služba ekstremizam hibridni napadi mad sabotaže

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