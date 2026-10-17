Eskalacija sukoba u Jemenu prijeti globalnoj opskrbi, rastu cijene nafte

Saudijske vlasti civilne zaštite izdale su upozorenje rano u subotu za Abhu na jugozapadu Saudijske Arabije u blizini jemenske granice prije nego što su poslale upozorenje da je sve u redu. Ranije su izdali upozorenja u regiji Jazan i jugozapadnom gradu Khamis Mushait, gdje su takva upozorenja postala česta otkako su borbe nastavljene prošlog mjeseca.