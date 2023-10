Podijeli :

Mirjana Rakić, novinarka i dugogodišnja vanjskopolitička urednica bila je gošća Newsrooma u kojem je komentirala sitiuaciju na Bliskom Istoku.

“Sigurno je da jedino ništa nije sigurno u ovom trenutku. Svi smo šokirani time što se dogodilo 7. listopada. Većina zemalja u svijetu stala je na stranu Izraela u činjenici da imaju pravo na samoobranu i da moraju štiti svoje građane i da je terorizam taj protiv kojeg se treba boriti. Sad trebamo razmišljati o posljedicama i kako osloboditi taoce. Brojke se povećavaju svaki dan”, rekla je stručnjakinja Mirjana Rakić.

Navodi da se nigdje ne govori govori o kopnenoj invaziji nego se govori o sljedećem koraku.

“Svi procjenjujemo da to mora biti kopnena intervencija. Riskantan je dolazak američkog predsjednika Joea Bidena na to područje i on time pokazuje koliko mu je stalo da pokaže da stoji uz Izrael. Već se sad polako mijenja diplomatski rječnik. Mislim da bi cilj bio da se oslobodi humanitarni koridor. S jedne se strane optužuje Hezbollah, s druge Izrael. Milijun ljudi je nigdje. Istovremeno, nitko ne zna što se događa s taocima. To je silno kompliciran proces, pogotovo s 2 tisuće ljudi. Oni su njima karta za kupovinu nečega. Tenkovima se može doći do određenih lokacija, a onda kreće gerilsko ratovanje. Bilo bi zanimljivo znati o čemu su razgovarali Antony Blinken i Benjamin Netanyahu. Nužno je da se onemogući širenje izvan tog područja na kojem se sukob nalazi”, kazala je.

Rakić smatra da Hezbollah tamo da izaziva što je isto ubojito.

“Oni ne bi tako lako upali u krizu. Što se tiče Egipta, Fatah – al Sisiju je jasno što bi značilo da puste u zemlju 2 milijuna ljudi, doveli bi u opasnost svoju zemlju. Teheran je izrazito oprezan, oni imaju izvršitelje na terenu. Sumnjam da bi došlo do izravnog sukoba Izraela i Irana jer je izraelska vojska puno nadmoćnija. No, Teheran je jak na rječniku. Terorizam je u ovakvom razmjeru okidač za razne terorističke islamističke skupine. Svaka zemlja mora biti na oprezu. Nije rješenje imati kvartove u koje vi ne ulazite”, kazala je pa je dodala: “Ljudsko pamćenje je u nekim slučajevima vrlo kratko. Zaprepastilo nas je da su najbolje službe to propustile, zaključuje se da su i druge države malo odahnule i mislile da imaju sve pod kontrolom. Dok se u jednom trenutku ne dogodit da ne znate što se u pojedinim dijelovima događa”.

Rakić kaže da neki događaje u Izraelu poistovjećuju s onima 11. rujna u u SAD-u.

“Amerikanci su tad bili moralna vertikala, a što se dogodilo s ulaskom u Pakistan i Iran? Mislim da na šok treba ragirati šokom. Što se duže odugovlači, mislim da do kopnene akcije neće doći. Da je ona prerizična za obje strane za obje strane. Pokušat će se diplomatskim putevima srediti stanje koje sad izgleda apsolutno nemoguće i kao pakao”, rekla je, a dotaknula se i Rusije.

Navodi da je njima ovo fantastično došlo, pažnja se preusmjerava na drugi dio u kojem isto imaju prste.

“SAD bi mogao pomoći obavještajno i medicinski, oni su demonstracija moći. No, sumnjam da bi dali svoje vojnike za teren. Sada se možda približavamo diplomatskim razgovorima, ali smo daleko od bilo čega”, zaključila je.

