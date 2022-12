VIDEO Napad na zračnu bazu duboko u Rusiji

Tri vojne osobe poginule su kao posljedica pada olupine ukrajinskog drona na vojnu bazu u ruskoj regiji Saratov, izvijestile su ruske agencije pozivajući se na Ministarstvo obrane.

“Dana 26. prosinca, oko 01.35 po moskovskom vremenu, ukrajinska bespilotna letjelica oborena je na maloj visini dok se približavala vojnom aerodromu Engels u oblasti Saratov”, priopćilo je rusko Ministarstvo obrane.

Explosions reported from the Russian “Engels-2” airbase in Saratov. #Saratov #Russia #Ukraine pic.twitter.com/ucYjvDRENL