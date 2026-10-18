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Trump poslao zagonetnu poruku nakon odluke o Rusiji: "Dobar dio vas ne zna kakva je moja odluka"
Jedan dan nakon što je obustavio sankcije i carine povezane s ruskim izvozom, američki predsjednik Donald Trump rekao je u subotu da tek treba najaviti finalnu odluku po tome pitanju, dok je državni tajnik Marco Rubio rekao da dužnosnici žele više vremena da procijene situaciju.
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Rubio je u subotu rekao da će predsjednik trebati do 60 dana da procijeni gospodarski učinak sankcija i carina koje je obustavio dan ranije.
"Dobar dio vas ne zna kakva je moja odluka, no razjasnit ćemo to i vi ćete razumjeti", rekao je Trump novinarima u svome klubu Mar-a-Lago u Palm Beachu na Floridi.
Trump je potpisao izvršnu uredbu u petak kojom je ukinuo ključne sankcije i carine donesene prema zakonu poznatom kao Grahamov zakon, koji je potpisao prošli mjesec na nagovor zastupnika koji žele stjerati Moskvu u kut zbog njezina rata u Ukrajini.
Mjere, uključujući i carine na ruske proizvode i kazne zemljama koje kupuju rusku naftu i plin, trebale su stupiti na snagu sljedeći tjedan. U uredbi donesenoj u petak nije pojašnjeno koliko dugo će oslobađanje sankcija trajati, no Rubio je rekao da Trump procjenjuje da će trajati 60 dana.
"Mislim da predsjednik želi uzeti period od 60 dana da analizira što bi nametanje sankcija i carina značilo za globalno gospodarstvo, pa čak i američko gospodarstvo", Rubio je rekao novinarima prije nego što se ukrcao na zrakoplov za Uzbekistan.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je uredbu u petak te upozorio da će ona ohrabriti ruskog predsjednika Vladimira Putina da produži rat.
Zalihe dizela
Rubio je u subotu također branio odvojen američki sporazum s Rusijom o povećanju zaliha dizela na globalnom tržištu, usmjeren prema olakšavanju cijena goriva koje su skočile uslijed rata s Iranom i smetnji energetskim zalihama.
"Dizel će biti prodan ovako ili onako", rekao je Rubio. "Jedina razlika je u tome koliko će Sjedinjene Države dobiti."
Prema dogovoru, Trump je rekao da će Rusija najprije snabdijeti s više od 300.000 metričkih tona dizela SAD, te da će potom uslijediti pošiljke u studenom i nastaviti se dalje.
Sporazum o dizelskom gorivu je „mrkva Rusiji za okončanje rata, a ne njezina gospodarska slamka spasa", rekao je američki ministar energetike Chris Wright u nedjeljnom intervjuu za emisiju „This Week” televizije ABC.
Rubio je rekao da sporazum o dizelu, kao i obustava sankcija zrcale izazov upravljanja sukobima na Bliskom istoku i Ukrajini koji su omeli globalne energetske zalihe.
"Ovi sukobi diljem svijeta počinju se sudarati jedan s drugim" rekao je.
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