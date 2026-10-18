Trump poslao zagonetnu poruku nakon odluke o Rusiji: "Dobar dio vas ne zna kakva je moja odluka"

Mjere, uključujući i carine na ruske proizvode i kazne zemljama koje kupuju rusku naftu i plin, trebale su stupiti na snagu sljedeći tjedan. U uredbi donesenoj u petak nije pojašnjeno koliko dugo će oslobađanje sankcija trajati, no Rubio je rekao da Trump procjenjuje da će trajati 60 dana.