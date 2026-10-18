"Veliki ratnik i premijer"
Trump podržao Netanyahua uoči izbora: "Bilo tko osim Bibija bio bi pogrešan izbor"
Donald Trump podržao je Benjamina Netanyahua uoči izraelskih izbora koji će se održati kasnije ovog mjeseca, nazvavši ga "velikim ratnikom i premijerom".
Oglas
Američki predsjednik objavio je na društvenoj mreži Truth Social da je izraelski premijer bio "još veći partner u borbi za mir i suprotstavljanju Islamskoj Republici Iran".
Dodao je:
"Ako Izrael bude imao pogrešnog vođu, a to bi bio bilo tko osim Bibija, Amerika će morati sama obaviti taj posao, a ja to nisam sklon učiniti.
Bibi Netanyahu pokazao je snagu, hrabrost i iznimnu sposobnost suočen s golemim protivljenjem", poručio je Trump.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas