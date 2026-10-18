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"Veliki ratnik i premijer"

Trump podržao Netanyahua uoči izbora: "Bilo tko osim Bibija bio bi pogrešan izbor"

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N1 Info
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18. lis. 2026. 17:03
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Donald Trump, Benjamin Netanyahu
Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Donald Trump podržao je Benjamina Netanyahua uoči izraelskih izbora koji će se održati kasnije ovog mjeseca, nazvavši ga "velikim ratnikom i premijerom".

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Američki predsjednik objavio je na društvenoj mreži Truth Social da je izraelski premijer bio "još veći partner u borbi za mir i suprotstavljanju Islamskoj Republici Iran".

Dodao je:

"Ako Izrael bude imao pogrešnog vođu, a to bi bio bilo tko osim Bibija, Amerika će morati sama obaviti taj posao, a ja to nisam sklon učiniti.

Bibi Netanyahu pokazao je snagu, hrabrost i iznimnu sposobnost suočen s golemim protivljenjem", poručio je Trump.

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