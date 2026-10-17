Trump ponovno izazvao skandal nakon sramotne izjave o muslimanima: "Bok, Muhamede"

„Znate, ako niste sigurni kako se netko s Bliskog istoka zove, jednostavno recite ‘Muhamed’”, rekao je Donald Trump okupljenima u Daltonu u Georgiji. „Imate oko 65 posto izgleda da ćete pogoditi. ‘Bok, Muhamede.’ Tako radim već godinama. Nikad nisam pogriješio.”