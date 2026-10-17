islamofobija
Trump ponovno izazvao skandal nakon sramotne izjave o muslimanima: "Bok, Muhamede"
Američki predsjednik Donald Trump našalio se u petak tijekom predizbornog govora na račun popularnosti imena Muhamed u muslimanskom svijetu, ismijavajući pritom i predsjedničku dužnost u Iranu.
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„Znate, ako niste sigurni kako se netko s Bliskog istoka zove, jednostavno recite ‘Muhamed’”, rekao je Donald Trump okupljenima u Daltonu u Georgiji. „Imate oko 65 posto izgleda da ćete pogoditi. ‘Bok, Muhamede.’ Tako radim već godinama. Nikad nisam pogriješio.”
Muhamed je jedno od najčešćih muških imena među muslimanima, koji svojim sinovima često daju ime po proroku Muhamedu, utemeljitelju islama.
Trump je to izjavio govoreći o Iranu na predizbornom skupu održanom u hangaru zračne luke Dalton Municipal Airport u Georgiji, gdje je pružio potporu republikanskim kandidatima uoči međuizbora 3. studenoga.
„Iran je jedina zemlja u kojoj nitko ne želi biti predsjednik”, rekao je Trump, a zatim se pretvarao da nekoliko osoba imenom Muhamed pita žele li preuzeti tu dužnost. Masud Pezeškian predsjednik je Irana od 2024. godine.
Okupljeni u Georgiji na šalu su reagirali prilično suzdržano.
Organizacije za zaštitu ljudskih prava i udruge koje zastupaju interese muslimana više su puta kritizirale Trumpovu retoriku, za koju tvrde da demonizira i ismijava muslimane, imigrante i etničke manjine.
Trump je tijekom predizborne kampanje za međuizbore dodatno zaoštrio takvu retoriku, osobito prema Somalcima i muslimanima u SAD-u, uključujući muslimanskog demokratskog kandidata za američki Senat Abdula El-Sayeda i demokratsku zastupnicu Ilhan Omar iz Minnesote koja je u SAD došla kao somalska izbjeglica.
Trump je ponovio svoje obećanje da Iran nikada neće doći do nuklearnog oružja, sedam mjeseci nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli rat protiv Teherana, čiji je jedan od ciljeva bio onesposobiti iranski nuklearni program.
U godišnjem izvješću koje je Vijeće za američko-islamske odnose objavilo početkom ove godine navodi se da je porast islamofobije u SAD-u djelomično povezan s Trumpovim pooštravanjem imigracijske politike i obračunom s propalestinskim prosvjedima tijekom njegova drugog predsjedničkog mandata.
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