Trump ukida sankcije i carine Rusiji: "To je u nacionalnom interesu Sjedinjenih Država"

Zakon, čiji je glavni zagovornik u Kongresu bio pokojni senator Lindsey Graham, predviđao je uvođenje carina u visini do 100 posto u roku od 30 dana na svu robu koja ulazi u SAD iz pet zemalja koje su najveći uvoznici ruske sirove nafte ili plina. Isto se odnosilo i na svaku zemlju koja je svjesno kupovala naftu ili plin 30 dana nakon stupanja zakona na snagu te na zemlje koje su se našle među pet najvećih pomagača Rusiji u izbjegavanju sankcija.