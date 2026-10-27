NEPOVOLJAN ISHOD
Trump: Prihvatit ću rezultate izbora za Kongres ako budu pošteni
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da će prihvatiti rezultate izbora za Kongres ako budu pošteni, čime je otvorio pitanje hoće li priznati eventualni nepovoljan izborni ishod, prenosi agencija dpa.
Oglas
Odgovarajući na pitanje hoće li poštovati rezultate izbora "bez obzira na ishod", Trump je novinarima neposredno prije odlaska u Teksas rekao: "Hoću, ako izbori budu pošteni."
Trump je već naložio pokretanje pravnog postupka na Aljasci koji bi mogao odgoditi službenu potvrdu rezultata izbora za Senat ako na njima izgubi aktualni republikanski senator.
Američki predsjednik i dalje odbija priznati poraz od demokrata Joea Bidena na predsjedničkim izborima 2020., ponavljajući opovrgnute teorije zavjere prema kojima ga je raširena izborna prijevara stajala pobjede.
Spreman na suradnju s demokratima
Trump je također izrazio spremnost na suradnju s demokratima ako na izborima osvoje većinu u jednom ili oba doma Kongresa.
"Pronaći ćemo način. Imam pravo veta. Nadam se da do toga neće doći. Ali ako se dogodi, to se već događalo mnogim predsjednicima. Imate pravo veta i na kraju postignete dogovore", dodao je.
Američki predsjednik može uložiti veto na zakone koje usvoji Kongres, a za njegovo nadglasavanje potrebna je dvotrećinska većina u oba doma, što je u praksi teško postići.
Republikancima prijeti gubitak većine
Republikanci trenutačno imaju većinu i u Senatu i u Zastupničkom domu, ali suočavaju se s nezadovoljstvom birača zbog visokih troškova života, koji su postali jedno od ključnih izbornih pitanja, oslabili potporu stranci i potaknuli predviđanja da bi demokrati mogli osvojiti znatno više mjesta u Kongresu.
Ako demokrati osvoje većinu u bilo kojem domu Kongresa, Trump će se u drugoj polovici mandata suočiti sa znatno većim političkim preprekama, ističe dpa.
Demokrati bi mogli pojačati nadzor nad Trumpom
Demokratska većina dala bi stranci veće ovlasti za nadzor nad njegovom administracijom, uključujući provođenje kongresnih istraga koje bi vodili predsjednici odbora.
Američki Ustav također daje Zastupničkom domu ovlast za pokretanje postupka opoziva predsjednika.
Protiv Trumpa je tijekom njegova prvog predsjedničkog mandata dvaput pokrenut postupak opoziva, no Senat ga je oba puta oslobodio u tim postupcima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas