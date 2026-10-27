Trump: Prihvatit ću rezultate izbora za Kongres ako budu pošteni

Republikanci trenutačno imaju većinu i u Senatu i u Zastupničkom domu, ali suočavaju se s nezadovoljstvom birača zbog visokih troškova života, koji su postali jedno od ključnih izbornih pitanja, oslabili potporu stranci i potaknuli predviđanja da bi demokrati mogli osvojiti znatno više mjesta u Kongresu.