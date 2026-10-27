Bivša Miss Švicarske optužila Trumpa za silovanje: "Bilo je brutalno"

Jonathan Ernst/REUTERS

Beatrice Keul tvrdi da ju je Donald Trump silovao u njujorškom hotelu Plaza u studenome 1993. godine. Njezine optužbe detaljno su iznesene u novom izvješću demokrata iz Odbora za pravosuđe Zastupničkog doma američkog Kongresa, koje istražuje navodne veze američkog predsjednika s operacijom seksualnog iskorištavanja i trgovine ljudima Jeffreyja Epsteina. Bijela kuća odbacuje sve optužbe.

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Bivša Miss Švicarske Beatrice Keul optužila je američkog predsjednika Donalda Trumpa da ju je silovao u hotelu Plaza u New Yorku u studenome 1993. godine, navodi se u novom izvješću koje su objavili demokrati iz Odbora za pravosuđe Zastupničkog doma Kongresa, piše People.

U izvješću je prvi put detaljno izneseno njezino svjedočanstvo, a navodi se i da su Trump, Jeffrey Epstein i druge osobe koristili natjecanje ljepote "Donald J. Trump American Dream Pageant", namijenjeno djevojkama i mladim ženama u dobi od 16 do 22 godine, kao svojevrsno "lovište" za iskorištavanje ranjivih djevojaka i žena.

Trump nije kazneno optužen u vezi s tvrdnjama Beatrice Keul.

Obećavali joj vizu i upis na sveučilište

Prema izvješću, Keul je u vrijeme navodnog napada imala 24 godine te je radila kao model i u sektoru financijskih usluga.

Jill Harth pozvala ju je na natjecanje ljepote koje se u studenome 1993. održavalo u Atlantic Cityju i New Yorku.

Tijekom ručka za novinare u hotelu Plaza, koji je tada bio u Trumpovu vlasništvu, Trump joj je, prema njezinu iskazu, prišao i obećao pomoći u dobivanju vize i upisu na Sveučilište New York (NYU).

Nedugo zatim navodno joj je prišao i Jeffrey Epstein, koji joj je dao slična obećanja te je pozvao na zabavu u Trumpovu rezidenciju Mar-a-Lago.

Kasnije istoga dana jedan od Trumpovih predstavnika navodno ju je pozvao na kat hotela kako bi se sastala s njim.

Keul je vjerovala da bi joj taj susret mogao pomoći u obrazovanju i karijeri.

"Napad je bio brutalan"

Prema njezinu svjedočanstvu, nakon što je ušla u hotelski apartman, Trump ju je zgrabio s leđa i silovao.

Tvrdi da joj je pritom potrgao haljinu te da je zadobila krvarenja i modrice na više dijelova tijela.

Navodni napad opisala je kao "brutalan".

Nakon toga Trump joj je, prema izvješću, ponovno obećao pomoć u dobivanju vize i upisu na NYU te zatražio da šuti o onome što se dogodilo.

"Predstava se mora nastaviti", navodno joj je rekao.

Keul je, kako tvrdi, natjecanje završila prestrašena i u stanju šoka, nakon čega se vratila u Švicarsku.

Odbila je sudjelovati na drugom natjecanju pod Trumpovim pokroviteljstvom, koje se nekoliko tjedana poslije održavalo na Havajima.

Nekoliko mjeseci nakon navodnog napada Trump ju je, prema njezinim riječima, nazvao u Švicarsku i ponovno joj ponudio pomoć oko vize i upisa na sveučilište, no ona je to odbila.

HANDOUT / House Oversight Democrats / AFP

Izvješće spominje i druge optužbe protiv Trumpa

Demokrati u izvješću navode i druge slučajeve za koje smatraju da podupiru iznesene tvrdnje, uključujući tužbu za seksualni napad koju je Jill Harth podnijela protiv Trumpa 1997. godine.

Uspoređuju obećanja koja je Trump navodno davao Keul s iskazima žena koje su pred odborom svjedočile da je Epstein koristio obećanja o obrazovanju i poslovnim prilikama kako bi privukao i kontrolirao žrtve.

Bijela kuća odbacuje optužbe

Glasnogovornica Bijele kuće Lauren Bis u izjavi za People odbacila je navode iz izvješća.

"Nijedna od ovih optužbi nije istinita", poručila je.

"Ovo 'izvješće' nije ništa drugo nego očajnički pokušaj pomahnitalih demokrata da odvrate pozornost Amerikanaca od sve snažnijeg zamaha republikanaca, potaknutog povijesnim postignućima predsjednika Trumpa", dodala je.

Istaknula je i da je Trump izbacio Jeffreyja Epsteina iz svojeg kluba Mar-a-Lago jer je bio "jeziv tip" te ustvrdila da je predsjednik "u potpunosti oslobođen svake sumnje u vezi s Epsteinom".

Trump je već proglašen odgovornim za seksualno zlostavljanje

Nove optužbe dolaze nakon niza ranijih tvrdnji o Trumpovu seksualnom nedoličnom ponašanju.

Među najpoznatijima je slučaj američke spisateljice E. Jean Carroll, koja je Trumpa optužila da ju je devedesetih godina silovao u garderobi njujorške robne kuće Bergdorf Goodman.

Carroll je optužbe prvi put javno iznijela 2019. godine u knjizi "What Do We Need Men For?: A Modest Proposal".

Tvrdila je da ju je Trump pritisnuo uza zid garderobe, zadržao je ondje i silovao.

Trump je njezine tvrdnje odbacio, izjavivši da ona "nije njegov tip" i da je nikada nije upoznao, unatoč postojanju njihovih zajedničkih fotografija.

Carroll je 2019. podnijela tužbu za klevetu, a 2022. zasebnu tužbu za seksualno zlostavljanje i klevetu, na temelju njujorškog Zakona o odraslim žrtvama seksualnog nasilja.

U svibnju 2023. porota u građanskom postupku utvrdila je da je Trump odgovoran za seksualno zlostavljanje Carroll i za klevetu, ali nije utvrdila odgovornost za silovanje prema pravnoj definiciji primijenjenoj u tom postupku.

Trump je naposljetku isplatio 5,6 milijuna dolara odštete koju je dugovao Carroll na temelju te presude.

Silovanje E. Jean Carroll Trump ne može više osporavati

Nastavio je osporavati odluku, ali je američki Vrhovni sud u kolovozu odbio ponovno razmatrati slučaj.

Odvjetnica Carroll, Roberta Kaplan, pozdravila je odluku.

"Drago mi je što je Vrhovni sud Sjedinjenih Država ponovno odbio razmatrati ovaj slučaj", izjavila je.

"Time je jednoglasna presuda porote, prema kojoj je Donald Trump seksualno zlostavljao E. Jean Carroll, a zatim je oklevetao, postala konačna i više se ne može osporavati ni pred jednim sudom", dodala je.

Trump također nastavlja osporavati zasebnu presudu kojom mu je naloženo da Carroll isplati 83 milijuna dolara odštete zbog klevete.