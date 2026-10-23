"Na pomolu je savez kakav svijet još nije vidio, Europa ga mora zaustaviti"

Još tijekom posjeta kineskog čelnika Xija Jinpinga Washingtonu u rujnu najavljeno je da bi se on i Trump do kraja godine trebali sastati još dvaput. Jedan od mogućih susreta bio bi na marginama summita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC), koji će se 18. i 19. studenoga održati u kineskom Shenzhenu.