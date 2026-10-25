Obama brutalno ismijao Trumpa: "Bijela kuća izgleda kao da je Sadam Husein otvorio Cheesecake Factory"

Obama, koji je bio predsjednik od 2009. pa sve dok Donald Trump nije započeo svoj prvi mandat 2017. godine, i dalje je jedna od najpopularnijih figura među demokratima. Oni se nadaju da njegovo uključivanje u utrku može podići motivaciju njihovih birača u neizvjesnoj borbi za američki Senat, u kojoj se El-Sayed suočava s republikancem Mikeom Rogersom, bivšim zastupnikom u Kongresu.