Trumpov drugi dolazak u Bijelu kuću skoro je posve isti kao prvi. Avdagić: Jedno je ipak učinio drugačije

Na samoj predsjedničkoj inauguraciji i prvoga dana na dužnosti, Donald Trump najavio je ili već donio niz odluka koje su uskomešale i američku i međunarodnu javnost.

Donald Trump u svoj drugi, ali ne uzastopni predsjednički mandat ušao je silovito i hirovito, ali tako je bilo i 2017. kada je prvi puta uselio u Bijelu kuću. S tom razlikom da je tada bio novo lice u politici i svojevrsno iznenađenje.

Stoga su i reakcije prije osam godina najčešće se svodile na pitanje “Misli li on to ozbiljno?”. Ni sada ne manjka takvih pitanja, pogotovo nakon što je iznio zahtjeve da SAD od Danske “otkupi” Grenland i vrati upravu nad Panamskim kanalom.

Iste poteze povukao i prošli puta

“America First” bio je slogan koji je u kampanji za izbore 2016. sažimao Trumpovu politiku najavljujući jačanje američke ekonomije protekcionističkim mjerama, u prvom redu prema Kini kao najvećem konkurentu. Obećavao je tada Donald Trump i beskompromisnu borbu protiv ilegalnih imigranata koja se trebala materijalizirati u izgradnji 1600 kilometara dugog zida duž granice s Meksikom, čiju je nadogradnju dijelom odobrio i Joe Biden. Saveznike u NATO-u pritskao je, kao i sada, zahtjevom da daju više novca za obranu zaprijetivši u suprotnom istupanjem SAD-a iz saveza.

U svome mandatu od 2017. do 2021. Trump je učinio ono što i sada već prvog dana stupanja na dužnost: SAD je izveo iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Pariškog klimatskog sporazuma. Prvoga dana na dužnosti 2017. godine poništio je stotinjak odluka administracije svoga prethodnika Baracka Obame, kao što je sada to učinio sa 78 propisa Bidenove administracije. Najavio je nastavak gradnje zida prema Meksiku, smanjenje birokracije, carine na uvoz robe iz jedine dvije susjedne zemlje – Kanade i Meksika.

“Gledamo Trumpa 2.0. koji je iskusniji”

Sve je skoro navlas isto kao i prije osam godina. A je li i Trump isti? Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić kaže da sada gledamo Trumpa 2.0 koji je, dakako, iskusniji u politici nego kada je prvi puta izabran.

“Ništa nije iznenađujuće, njegove odluke bile su pripremljene za prvi dan. Imenovanja je obavio prilično rano. Evo, Marco Rubio (dosadašnji republikanski senator s Floride) u Senatu je već potvrđen za državnog tajnika i sve je to nešto za što smo znali da će se dogoditi. Ovo je Trump 2.0 u svakom mogućem pogledu i već je prilično jasno da planira ispuniti sva obećanja koja je dao. Neka će biti realizirana prilično brzo, no posve je druga priča kako će sve to izgledati na koncu. Primjerice, već se počelo drugačije postupati prema imigrantima, što je praktički važno za čitav zapadni svijet koji ima problem s ilegalnim migracijama. Sve što će Trump činiti po tom pitanju, ako bude uspješno, u nekom trenutku preslikat će se na Europu”, kazao je Avdagić.

“Od njega treba očekivati neočekivano”

On dodaje da “od Trumpa treba očekivati i neočekivano” te napominje da će sve odluke koje je najavio ili već donio ovisiti i o tome kako će se spram toga odnositi Kongres i Senat, ali i američki saveznici.

“Trump se i ranije ponašao kao trgovac u visokoj međunarodnoj politici pa treba očekivati da će tako funkcionirati i u ovome mandatu. Sve nam je to dobro poznato iz njegovog prvog mandata, ali ovo sada je, kažem, Trump 2.0 i sve će biti još više dimenzionirano i ubrzano. Uostalom, u prvom, mandatu u većoj mjeri bio je okružen ljudima koji su ga znali stopirati kada je trebalo. Sada to više nije slučaj. Iskusniji je i drugačije je birao kandidate za položaje u svojoj administraciji. Ovoga puta svi su oni tamo Trumpovom voljom i malo je onih koji bi bili voljni oponirati mu”, smatra Avdagić.

‘Plima promjena’ mnoge zabrinjava

Inauguracijski govor u ponedeljak Trump je započeo porukom da “upravo počinje zlatno doba Amerike”. Također je poručio da želi biti “mirotvorac i ujedinitelj”. Avdagić kaže kako se iz toga iščitava njegova želja da ostavi određeni trag u povijesti.

“Neke stvari doista upućuju na to da bi ova godina mogla biti mirnija od proteklih i da bi se možda mogla zaustaviti ruska agresija u Ukrajini. No, ima jedno glomazno ‘ali’ u svemu tome. U poremećenim odnosima i zamrznutim sukobima, mir na kraju postaje samo prividan”, ističe Avdagić.

Trump je najavio i “plimu promjena” od kojih neke zabrinjavaju mnoge.

“Već je potpisao odluku o uvođenju carina Kanadi i Meksiku. Što se tiče Kanade, to će prouzročiti velike probleme u savezničkom odnosu dvije zemlje. Zabrinjava i to što je Trump spomenuo vraćanje Panamskog kanala u inauguracijskom govoru, a to je doista narušavanje suvereniteta jedne države. Takvo što vodi svijet u novi moment u kojemu će se i druge velike sile početi postavljati na taj način. Prije svih Kina spram Tajvana. U tom smislu, ne vidim kako SAD na čelu s Trumpom namjerava uopće razgovarati o sudbini Tajvana”, ustvrdio je Avdagić.

