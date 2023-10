Ukrajinski profesor otkrio: U zadnjih pola godine Rusija ima dvije glavne mete

Podijeli :

N1

Maksim Kamenjeckij, profesor s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu, u Novom danu je komentirao stanje u Ukrajini. Navodi da se svakodnevno odvijaju napadi na Ukrajinu te da je istočni dio zemlje i sada pod zračnom uzbunom zbog opasnosti od ruskih napada.

Kamenjeckij se osvrnuo na zapadnu pomoć u Ukrajini te ovise li ukrajinski vojni planovi isključivo o toj pomoći.

“Kompletni vojni planovi ne ovise o vojnoj pomoći, ali zbog isporuke oružja kojeg Ukrajina prije nije imala, imamo potrebu za konstantnim snabdijevanjem, barem dok ne steknemo mogućnost proizvodnje tih oblika municije”, pojasnio je Kamenjeckij.

EU povećava vojnu pomoć Ukrajini, Zelenski ignorira odluku američkog Kongresa Sunak se oglasio o slanju britanskih vojnika u Ukrajinu

Navodi da ruski napadi u zadnjih pola godine imaju dvije grupe meta: prva su skladišta žitarica i poljoprivredni izvoz Ukrajine, a druga su kapaciteti ukrajinske industrije koji su vezani ili bili vezani za proizvodnju vojnu opreme, streljivo i slično.

Slovački ljevičarski bivši premijer Robert Fico pobijedio je svog progresivnog suparnika na parlamentarnim izborima nakon kampanje za ukidanje vojne pomoći Ukrajini. Kamenjeckij se osvrnuo na to kako će njegova pobjeda utjecati na Ukrajinu i označava li to gubitak važne saveznice.

“U slučaju sa Slovačkom može biti jedno smanjenje (pomoći) jer je to ciljana politika koju godinama zastupa Fico. To je naravno problem za Ukrajinu, ali pretpostavljam da ako je stanoviništvo tako glasalo na izborima, to je rezultat informacijskog problema jer nažalost, populizam i predstavljanje da su svi problemi zemlje zbog rata u Ukrajini da i da će se oni riješiti ako obustave pomoć, to može proraditi i ta odluka će dovesti do promjena u pomoći Ukrajini”, kazao je ukrajinski profesor.

“Ako strana pomoć prestane, rat se može okončati, ali to ne znači da će nastati mir”, dodao je Kamenjeckij.

Pojasnio je i kakvu poruku bi ruska pobjeda poslala drugim zemljama. “Ako nas Rusija porazi ili naš okupirani teritorij ostane u njenom sastavu, onda će to biti znak drugim zemljama koje imaju slične planove da naprave to na sličan način, jer je to upalilo s Rusijom. U tome je opasnost s Rusijom koja može nastati ako se obustavi strana pomoć Ukrajini.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Poza u kojoj ne radite ništa, a u pet minuta čini čuda za visoki tlak, probavu, stres, bolove i nesanicu Pet najčešćih grešaka koje rade vozači kad mijenjaju brzine