Uništenje brane u Ukrajini izazvalo međunarodnu osudu: To je nova dimenzija rata

Napad na branu na jugu Ukrajine, za koji se Moskva i Kijev međusobno optužuju, prouzročio je u utorak plavljenje terena i evakuaciju stanovnika s okolnog područja pod ruskom okupacijom, što je izazvalo međunarodnu osudu.

Puknuće brane je potaknulo i novu zabrinutost za nuklearnu elektranu Zaporižja, oko 150 km uzvodno od hidroelektrane Kahovke na Dnjepru, u Hersonskoj oblasti, koja osigurava hlađenje njezinih reaktora.

“Nema neposredne nuklearne opasnosti”, priopćila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), istaknuvši da stručnjaci u Zaporižji prate situaciju.

Elektrana i brana su na području koje su ruske snage zauzele nakon invazije pokrenute krajem veljače 2022.

Ukrajina je optužila Rusiju da je “digla branu u zrak” kako bi “zaustavila” njezinu ofenzivu.

Ovaj napad na jednu od najvećih infrastruktura takve vrste u Ukrajini događa se dan pošto je Ukrajina objavila da je oslobodila područje blizu Bahmuta, na istoku, umanjivši razmjere “ofenzivnih djelovanja” u drugim dijelovima bojišnice.

Rusija tvrdi da je odbila te velike napade. Ukrajinske vlasti kažu da se već mjesec dana pripremaju za sveobuhvatnu protuofenzivu kako bi ruske snage nagnale na povlačenje.

Ruski ministar obrane Sergej Šojgu kaže da je rušenje brane kao dio plana za preraspodjelu jedinica iz obližnje regije Herson za operacije protiv ruskih snaga.

Reuters izvještava da je rusko ministarstvo obrane u priopćenju koje je potpisao Šojgu rekao da su probijanje brane i posljedične poplave osmišljeni kako bi se spriječio napad Rusije u blizini Hersona, dok je Ukrajini omogućeno da “prebaci jedinice i opremu s hersonske fronte u područje ofenzivnih operacija”.

Njemački kancelar Olaf Scholz ocjenjuje da je djelomično uništenje brane Kahovka u ukrajinskoj regiji Herson “nova dimenzija” rata u Ukrajini. Šteta na brani je nešto „što se uklapa u način na koji Putin vodi ovaj rat“, rekao je Scholz i dodao da je to razvoj na koji gledaju s pažnjom i brigom.

Oleksij Arestovič, bivši savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, rekao je da ne sumnja da Rusija stoji iza eksplozije brane. Arestovič, ključni suradnik Zelenskog tijekom prve godine rata, dao je ostavku na svoju službenu dužnost u siječnju.

“110% sam siguran da su to bili Rusi, to se vidi i po kronologiji njihovih najava. U 6 ujutro njihovi vojni blogeri i njihov hersonski ‘guverner’ govorili su ‘digli smo u zrak i potopit ćemo njihove vojnike na otoke u Dnjepru’, a onda je došlo do iznenadne promjene poruke.

Mogla su postojati dva razloga zašto su to učinili. Jedan je jednostavno sabotirati sposobnost naše vojske da prijeđe Dnjipro. Drugi razlog bio bi pokazati svijetu moguće posljedice ukrajinske protuofenzive, reći zaustavite Ukrajince i pokazati koliko loše mogu biti posljedice. To se jako dobro uklapa u nedavne izjave iz Kine, mađarskog premijera Viktora Orbána, Putinova tajnika za medije Dmitrija Peskova… Jako se boje protuofenzive”, rekao je.

