Veliko povlačenje hrane u cijeloj Njemačkoj, proizvodi su zaraženi bakterijom

Krenulo je veliko povlačenje kobasice, šunke i salame u Njemačkoj.

Opozivom je zahvaćeno nekoliko vrsta kobasica, salama i šunke i više se ne smiju konzumirati, piše Fenix.

Nekoliko kobasica i mesnih proizvoda povučeno je u petak zbog zaraze bakterijama. Tijekom rutinskih provjera otkrivena je bakterija Listeria monocytogenes, objavio je proizvođač “Thomas Kurz e.K. Service rund um Fleisch und Wurst ” iz Schorndorfa ( Baden-Württemberg) putem portala Lebensmittelwarnung.de.

Zahvaćena roba je salama 90g s rokom trajanja od 27.06.23 do 29.06.23, kuhana šunka s rokom trajanja od 21.06.23 do 23.06.23, Kaiserfleisch s rokom trajanja od 22.06.23 do 24.06.23 i Barbarossa šunka s rokom trajanja od 22.06.23. do 24.06.23.

Listerija može uzrokovati simptome slične gripi, groznicu i proljev. To posebno pogađa trudnice, malu djecu i osobe s oslabljenim imunološkim sustavom.

Roba se može vratiti u trgovinu uz povrat kupovne cijene bez predočenja računa.

