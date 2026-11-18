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VIDEO / Milijuni crvenih rakova preplavili otok: Prizori su nestvarni
Milijuni crvenih rakova započeli su svoju godišnju migraciju na australskom Božićnom otoku, a njihov spektakularan put prema obali privlači pozornost ljubitelja prirode iz cijelog svijeta.
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Sezona migracije rakova započela je na australskom Božićnom otoku, gdje milijuni malih crvenih rakova napuštaju svoja staništa u prašumi i kreću prema obali kako bi se razmnožavali.
Nacionalni park Božićnog otoka organizira svakodnevne prijenose uživo kako bi zainteresirani mogli pratiti njihovo kretanje. Kamere su postavljene kod posebnog mosta za rakove, visokog oko pet metara, koji je izgrađen kako bi im omogućio siguran prelazak preko prometne ceste na putu prema moru, piše Upi.com.
Godišnja migracija počinje s prvim kišama u kišnoj sezoni, koje na otoku najčešće padaju u listopadu ili studenome. Ipak, početak se ponekad odgađa sve do prosinca ili siječnja.
Rakovi tijekom ovog prirodnog fenomena izlaze iz prašume i kreću prema obali kako bi se parili i razmnožavali.
Njihovo kretanje ovisi i o Mjesečevim mijenama
Točno vrijeme i brzina migracije ovise o Mjesečevim mijenama, objašnjavaju iz nacionalnog parka.
"Crveni rakovi uvijek polažu jaja prije zore, za vrijeme oseke koja slijedi nakon plime tijekom posljednje četvrti Mjeseca. Nevjerojatno je da točno znaju kada moraju napustiti svoje jazbine kako bi stigli na taj datum određen Mjesečevim mijenama", navodi se na internetskoj stranici parka.
Zbog velikog broja rakova koji prelaze otok, pojedine se ceste privremeno zatvaraju kako bi se životinje zaštitile od prometa.
Unatoč tome, migracija svake godine privlači brojne turiste koji žele promatrati ovaj neobičan prizor. Među popularnim lokacijama za promatranje su Drumsite, Flying Fish Cove, Ethel Beach i Greta Beach.
Australska služba za nacionalne parkove i zaštitu prirode (Parks Australia) tijekom trajanja migracije svakodnevno emitira jednosatne prijenose uživo s mosta za rakove.
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