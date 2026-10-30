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NAPAD NA STARLINK

VIDEO / Objavljen snimka sabotaže u Litvi: Uhićena dvojica, jedan ima sprsko državljanstvo

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30. lis. 2026. 16:35
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sabotaža litva
Screenshot: X

Litavske vlasti podigle su optužnice protiv dvojice muškaraca osumnjičenih za terorizam nakon pokušaja podmetanja požara na infrastrukturi satelitske mreže Starlink u Vilniusu, a istražitelji sumnjaju da su napadi u Litvi, Poljskoj i Bugarskoj povezani te provjeravaju moguće ruske veze.

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Dvojica muškaraca optužena su za kaznena djela povezana s terorizmom, među kojima je i sudjelovanje u organiziranoj terorističkoj skupini, priopćilo je u četvrtak litavsko državno odvjetništvo.

Obojica osumnjičenih žive u Njemačkoj, gdje su ranije uhićeni na zahtjev Bugarske zbog zasebne istrage o napadu na infrastrukturu Starlinka. Jedan ima tursko i njemačko državljanstvo, dok drugi posjeduje srpsko i njemačko državljanstvo.

Prema informacijama koje je objavio Reuters, pokušaj podmetanja požara na baznoj postaji Starlinka dogodio se 18. listopada u Vilniusu. Litavske vlasti slučaj istražuju kao moguću sabotažu povezanu s Rusijom, čiji je cilj, prema sumnjama istražitelja, oslabiti vojne kapacitete Ukrajine. Moskva je ranije odbacivala takve optužbe.

Litavska policija vjeruje da su incidenti u trima zemljama dio iste operacije. Zamjenik načelnika litavskog Ureda kriminalističke policije Saulius Briginas rekao je da se dvojicu muškaraca sumnjiči za pokušaj podmetanja požara u Vilniusu, ali i za sudjelovanje u napadima u Bugarskoj.

U Poljskoj su, prema njegovim riječima, djelovale druge osobe, no i one su povezane s istom skupinom.

"Vidimo izravne veze između tih pojedinaca i incidenata. Svi su međusobno povezani", izjavio je Briginas.

Istražitelji nastavljaju provjeravati moguće veze osumnjičenih s Rusijom.

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Teme
litva ruska sabotaža sabotaža starlinka starlink terorizam

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