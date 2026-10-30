NAPAD NA STARLINK
VIDEO / Objavljen snimka sabotaže u Litvi: Uhićena dvojica, jedan ima sprsko državljanstvo
Litavske vlasti podigle su optužnice protiv dvojice muškaraca osumnjičenih za terorizam nakon pokušaja podmetanja požara na infrastrukturi satelitske mreže Starlink u Vilniusu, a istražitelji sumnjaju da su napadi u Litvi, Poljskoj i Bugarskoj povezani te provjeravaju moguće ruske veze.
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Dvojica muškaraca optužena su za kaznena djela povezana s terorizmom, među kojima je i sudjelovanje u organiziranoj terorističkoj skupini, priopćilo je u četvrtak litavsko državno odvjetništvo.
Obojica osumnjičenih žive u Njemačkoj, gdje su ranije uhićeni na zahtjev Bugarske zbog zasebne istrage o napadu na infrastrukturu Starlinka. Jedan ima tursko i njemačko državljanstvo, dok drugi posjeduje srpsko i njemačko državljanstvo.
Prema informacijama koje je objavio Reuters, pokušaj podmetanja požara na baznoj postaji Starlinka dogodio se 18. listopada u Vilniusu. Litavske vlasti slučaj istražuju kao moguću sabotažu povezanu s Rusijom, čiji je cilj, prema sumnjama istražitelja, oslabiti vojne kapacitete Ukrajine. Moskva je ranije odbacivala takve optužbe.
Lithuanian police say arson attacks targeting Starlink equipment in Lithuania, Poland, and Bulgaria are linked. Two suspects have been identified in the attempted arson at a Vilnius site on the night of October 18. One holds Turkish and German citizenship, the other Serbian and German. The two men are also suspected of involvement in the attacks in Bulgaria. Different individuals were involved in Poland, but they are linked to the same group. "We see direct links between these individuals and the incidents. They are all connected to one another," said Saulius Briginas, deputy head of the Lithuanian Criminal Police Bureau. The suspects are under investigation for terrorism-related offenses, including involvement in an organized terrorist group. Possible links to Russia are also being investigated. 📹: Lietuvos policija— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 30, 2026
Litavska policija vjeruje da su incidenti u trima zemljama dio iste operacije. Zamjenik načelnika litavskog Ureda kriminalističke policije Saulius Briginas rekao je da se dvojicu muškaraca sumnjiči za pokušaj podmetanja požara u Vilniusu, ali i za sudjelovanje u napadima u Bugarskoj.
U Poljskoj su, prema njegovim riječima, djelovale druge osobe, no i one su povezane s istom skupinom.
"Vidimo izravne veze između tih pojedinaca i incidenata. Svi su međusobno povezani", izjavio je Briginas.
Istražitelji nastavljaju provjeravati moguće veze osumnjičenih s Rusijom.
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