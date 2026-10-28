RAZLIKUJE SE OD GRADA DO GRADA
Koliko košta dostojanstven pogreb u Hrvatskoj? Provjerili smo cijene po gradovima
Cijene pogreba u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku razlikuju se ponajprije zbog troškova ukopa koje određuju gradska komunalna poduzeća, a prema procjeni Damira Sapanjoša, predsjednika Udruge pogrebnika Hrvatske, za skroman pogreb s osnovnom opremom i uslugama danas je realno izdvojiti od 2.500 do 3.500 eura, dok ukupni trošak, ovisno o željama i mogućnostima obitelji, može dosegnuti i deset tisuća eura ili više.
Smrt bliske osobe obiteljima donosi emocionalno težak trenutak, ali i niz praktičnih odluka koje je potrebno donijeti u kratkom vremenu. Uz organizaciju posljednjeg ispraćaja, treba odabrati lijes, prijevoz i ostalu pogrebnu opremu, dogovoriti ukop ili kremiranje te odlučiti o cvijeću, glazbi i drugim pojedinostima posljednjeg ispraćaja.
Koliko će sve to stajati ovisi o nizu čimbenika, a jedan od važnijih jest razlika između usluga koje pružaju privatni pogrebnici i onih koje obavljaju gradska komunalna poduzeća.
Upravo se na tom razdvajanju, ističe Sapanjoš, temelji razumijevanja ukupnog računa koji obitelj dobiva za pogreb.
Koliko stoji osnovni pogreb?
Prema Sapanjoševoj procjeni, osnovni pogreb uz već postojeće i raspoloživo grobno mjesto može stajati od 1.200 do 1.800 eura. U taj iznos ulaze lijes nižeg cjenovnog razreda, osnovna garnitura za lijes, grobni znak s natpisom, pet osmrtnica, odijevanje pokojnika, preuzimanje na bolničkoj patologiji, gradski prijevoz do groblja ili krematorija, svećenik, standardni vijenac ili cvjetni aranžman te osnovni troškovi ukopa u postojeći zemljani grob ili grobnicu.
U okvirnu cijenu uključen je i PDV, a riječ je o ukupnom iznosu koji plaća obitelj. Ipak, Sapanjoš upozorava da ni takva procjena ne može obuhvatiti baš svaki slučaj jer konačan račun ovisi o konkretnim uslugama koje obitelj odabere i stanju grobnog mjesta.
"Fiksnu najnižu cijenu, koju obitelj zatraži telefonski od pogrebnika pitanjem koliko to košta, nije moguće točno reći, ali detaljnijom komunikacijom i bilježenjem stavki i zahtjeva obitelji može se okvirno izračunati ponuda", pojašnjava.
Na cijenu može utjecati i građa pokojnika. Standardni lijes dug je približno dva metra i predviđen za osobu tešku otprilike do 90 ili 100 kilograma. Ako su potrebne drukčije dimenzije, odabire se drugi model, što može povećati trošak.
Dodatni izdaci mogu nastati i na groblju. Kod zemljanog ukopa ponekad je potrebno ukloniti i ponovno postaviti pokrovnu ploču, a u nekim slučajevima treba premjestiti posmrtne ostatke ranije ukopanih osoba kako bi se napravilo mjesta za novi ukop. Ako se pokojnik preuzme nekoliko dana prije pogreba, naplaćuje se i korištenje rashladne komore do dana ispraćaja ili kremiranja.
Cijene pogrebnika u četiri najveća grada slične, ali troškovi ukopa različiti
Kada je riječ o razlikama između Zagreba, Rijeke, Splita i Osijeka, Sapanjoš kaže da su cijene privatnih pogrebnika uglavnom približno jednake. Veće razlike nastaju kod komunalnih usluga na grobljima, čije cijene ovise o odlukama pojedinih gradova.
"Za komunalne usluge ukopa, koje su i osjetno različite od grada do grada, mijenja se i sveukupni račun. Nema univerzalnog jedinstvenog cjenika", navodi.
Grobna mjesta također nemaju jedinstvenu cijenu. Razlikuju se prema gradu, lokaciji i vrsti, odnosno tome je li riječ o običnom zemljanom mjestu, mjestu s betonskim okvirom, dvostrukom grobnom mjestu, uređenom grobu sa spomenikom, grobnici ili kazeti za urne.
Kao primjer navodi Osijek, gdje se prema cjeniku za 2026. naknada za dodjelu zemljanog grobnog mjesta naplaćuje 200 eura bez PDV-a, odnosno 250 eura s porezom. Samoborski Komunalac, prema njegovim podacima, dvostruko grobno mjesto s betonskim okvirom naplaćuje 930,72 eura s PDV-om, dok betonska kazeta za šest urni stoji 494,56 eura.
Na te iznose mogu se nadovezati i troškovi dozvole za uređenje groba, izrade spomenika, opločenja te postavljanja natpisa, vaza i svijećnjaka.
Sapanjoš zato naglašava da je za razumijevanje cijene važno razlikovati dvije djelatnosti. Pogrebnici se bave prodajom opreme, preuzimanjem i prijevozom pokojnika, pripremom tijela i organizacijom ispraćaja, dok gradska komunalna poduzeća upravljaju grobljima i obavljaju poslove ukopa.
Ovdje možete pogledati cjenike komunalnih usluga na grobljima:
Pogrebna oprema poskupjela i do 50 posto
Troškovi pogreba porasli su posljednjih godina, a jedan od glavnih razloga poskupljenje je pogrebne opreme. Prema Sapanjošu, cijene su prije pandemije bile uglavnom stabilne, no poremećaji u proizvodnji i dostavi postupno su podizali nabavne cijene. Promjene su se nastavile i nakon uvođenja eura.
"Cijena opreme narasla je između 30 i 50 posto, ali nije sve poskupjelo u tom postotku i odjednom", navodi.
Rast troškova nije zaobišao ni osiguranje vozila, gorivo, električnu energiju i održavanje pogrebnih automobila. Poskupjela je i sama proizvodnja specijaliziranih vozila koja su pogrebnicima osnovno radno sredstvo.
Sapanjoš navodi da su produžene pogrebne limuzine s pet mjesta u kabini i prostorom za lijes 2010. godine kod proizvođača stajale oko 170.000 eura bez poreza. Danas takva vozila stoje više od 210.000 eura, dok se modeli s dva mjesta u kabini kreću od 175.000 do 185.000 eura. Pogrebna vozila u kombi izvedbi stoje od 65.000 do 120.000 eura, također prema tvorničkim cijenama koje navodi.
Na te iznose treba dodati i ostala davanja te troškove potrebne za njihovo profesionalno korištenje.
Pogrebni prijevoz samo je jedna od stavki poslovanja. Pogrebnici moraju redovito obnavljati opremu, održavati vozila i osigurati plaće zaposlenicima, a Sapanjoš upozorava da privatni sektor pritom nema potporu kakvu bi, prema njegovu mišljenju, trebao imati.
Cvijeće, glazba i osmrtnice dodatno povećavaju račun
Na konačnu cijenu utječe i način na koji obitelj želi organizirati posljednji ispraćaj. Vijenac, primjerice, prema Sapanjoševim procjenama stoji od 70 do 80 eura naviše, a cijena raste ovisno o količini i vrsti cvijeća te složenosti aranžmana.
Neke obitelji naručuju samo jedan zajednički vijenac, dok druge žele da svaki član obitelji ima svoj. Dodatno se može platiti i posebno aranžiranje lijesa cvijećem.
Glazba na ispraćaju također nije zanemariv trošak. Angažman limenog sastava, zbora ili klape stoji od približno 200 eura naviše, ovisno o broju izvođača, broju skladbi i udaljenosti koju glazbenici moraju prijeći do groblja.
Objava osmrtnice u tiskanom ili internetskom izdanju stoji oko 50 do 150 eura, ovisno o formatu i tome uključuje li fotografiju. Sapanjoš pritom primjećuje da se takve objave danas rjeđe naručuju jer ih mlađe generacije sve češće zamjenjuju objavama putem mobilnih aplikacija.
Koliko će dodatne usluge povećati račun, na kraju ovisi o željama i financijskim mogućnostima obitelji.
Koliko bi trebao stajati dostojanstven pogreb?
Sapanjoš smatra da se trošak pogreba ne može svesti na jednu cijenu jer obitelji biraju različite razine opreme i usluga. Ipak, ponudio je okvirnu podjelu prema kojoj se ukupni izdaci mogu kretati od nekoliko tisuća eura do iznosa od deset tisuća eura i više.
- Jeftiniji pogreb: od 2.500 do 3.500 eura, uključujući opremu, standardne usluge pogrebnika s gradskim prijevozom, ukop ili kremiranje, svećenika i vijenac.
- Standardni pogreb: od 3.500 do 4.500 eura, uz kvalitetniju opremu te glazbu, uz ostale navedene usluge.
- Pogreb višeg standarda: od 4.500 do 6.500 eura, uz opremu više klase, proširene usluge, glazbu i bogatiji vijenac.
- Pogreb visokog standarda: od 6.500 do 10.000 eura, uz skuplju opremu i dodatne usluge.
- Ekskluzivni pogreb: od 10.000 eura naviše, ovisno o posebno dogovorenim uslugama, vozilu te izboru cvijeća i opreme.
Riječ je o okvirnim procjenama ukupnih troškova, a ne o jedinstvenom cjeniku koji vrijedi za cijelu Hrvatsku. U konačnom iznosu važnu ulogu imaju i cijene komunalnih usluga, koje se razlikuju među gradovima.
Postoji li pomoć za obitelji koje ne mogu platiti pogreb?
Sapanjoš kaže da mali broj obitelji izričito traži najjeftiniju moguću opciju zbog teške financijske situacije. I takve obitelji, dodaje, žele dostojanstveno ispratiti svoje najbliže, a pogrebnici nastoje pronaći način kako im izaći u susret.
Pomoć je moguća i kroz zakonom uređena prava socijalno ugroženih obitelji te financijska sredstva koja za takve slučajeve odobravaju gradovi. U nekim situacijama pomažu i sugrađani koji umjesto kupnje vijenca obitelji daju novac za podmirenje troškova.
Kada je riječ o transparentnosti cijena, Sapanjoš ističe da su zakonom propisani izgled i dostupnost cjenika pogrebne opreme i pogrebničkih usluga. Obitelji tako mogu unaprijed pregledati stavke i dogovoriti usluge u skladu sa svojim mogućnostima, a ukupni trošak postaje jasniji kada se pribroje i usluge komunalnog poduzeća.
Pogrebno osiguranje kao način rasterećenja obitelji
Kao jedan od načina izbjegavanja iznenadnog financijskog opterećenja Sapanjoš navodi pogrebno osiguranje. Objašnjava da u nekim državama građani tijekom duljeg razdoblja izdvajaju manje mjesečne iznose kako bi unaprijed osigurali sredstva za vlastiti pogreb.
Prema njegovim riječima, takav pristup može rasteretiti članove obitelji koji bi inače morali odjednom podmiriti velik račun.
"Kad mi pogledamo naš mentalni sklop, radije ćemo popiti s prijateljem svaki dan rundu pića nego tu jednu mjesečnu rundu uplatiti u osiguranje", poručuje Sapanjoš, upozoravajući da se o troškovima posljednjeg ispraćaja često ne razmišlja sve dok ne nastupi smrtni slučaj.
Zaključno, cijena dostojanstvenog pogreba u Hrvatskoj ovisi o izboru obitelji, ali i o lokalnim troškovima ukopa, cijeni opreme i rastu troškova poslovanja. Prema procjeni predsjednika Udruge pogrebnika Hrvatske, za skroman, ali dostojanstven ispraćaj danas bi trebalo računati na 2.500 do 3.500 eura, uz napomenu da je za točan iznos nužno unaprijed zatražiti specifikaciju svih usluga i pripadajućih troškova.
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