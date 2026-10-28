Koliko košta dostojanstven pogreb u Hrvatskoj? Provjerili smo cijene po gradovima

Zaključno, cijena dostojanstvenog pogreba u Hrvatskoj ovisi o izboru obitelji, ali i o lokalnim troškovima ukopa, cijeni opreme i rastu troškova poslovanja. Prema procjeni predsjednika Udruge pogrebnika Hrvatske, za skroman, ali dostojanstven ispraćaj danas bi trebalo računati na 2.500 do 3.500 eura, uz napomenu da je za točan iznos nužno unaprijed zatražiti specifikaciju svih usluga i pripadajućih troškova.