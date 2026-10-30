HDZ-ovka smislila novo ime za Možemo, prozvala i SDP, odgovorio joj Bulj

“Pozivam investitore, Vladu, Ministarstvo gospodarstva, zaustavite te radove. A ako ih ne zaustavite, s ovog mjesta poručujem da će ići pobuna svim sredstvima, ne samo peticije i primjedbe koje se ne uvažavaju, i ja ću osobno predvoditi tu bitku”, poručio je Bulj, optužujući za projekt "energetsku mafiju".