VIDEO | Zašto su Amerikanci u strahu od atomske bombe bojali kuće u bijelo?

Sam Edwards / Caia Image / Profimedia / ilustracija

Bijela fasada se spominje sve češće kao jedan od načina nošenja s toplinskim valovima. No, 1950-ih Amerikancima se savjetovali da boje domove u bijelo jer bi to moglo povećati njihove šanse za preživljavanje iz sasvim drugog razloga: prijeteće opasnosti od atomske bombe.

Tijekom Hladnog rata kada su se SAD i Sovjetski Savez utrkivali u nuklearnom naoružanju, prijetnja od atomske bombe bila je vrlo stvarna. Kada atomska bomba eksplodira stvarajući nuklearnu eksploziju, udarni val razaranja putuje kroz okoliš na različite načine. Većina štete dolazi od same eksplozije, ali oko 35 posto energije nuklearne eksplozije dolazi od zračenja ili topline koje se ispusti. Ta toplina može biti toliko intenzivna da predmeti u blizini eksplozije jednostavno ispare, piše IFL Science.

Dr. Sam Rigby, stručnjak za inženjering eksplozija i udara objasnio je da se tih godina Amerikancima savjetovalo da održavaju kuće urednima i svježe obojanima u bijelo kako bi smanjili rizik od požara. IFL donosi i video iz tog razdoblja koji pokazuje kako bi čist dom smanjio rizik od potpunog atomskog uništenja.

“Prljava kuća s desne strane i čista bijela kuća u sredini. Vaš izbor. Nagrada može biti preživljavanje.”

Eksperimenti u ovom videu pokazuju bljesak svjetla popraćen intenzivnom toplinom koja je dovela do toga da su neki modeli kuća izgorjeli u plamenu i prije same eksplozije. U videu se zatim navodi da kuća koja se održava urednom bez smeća, lišća, svježe obojena u bijelo imati manji rizik da bude spaljena do temelja.

U stvarnosti, to ne bi bilo spasonosno rješenje u slučaju nuklearne eksplozije. Godinu dana kasnije objavljen je novi video koji stavlja naglasak na svježe obojane domove i uredne interijere, a taj je video, između ostalih, sponzorirala i Nacionalna udruga boja i lakova.

Kapitaliziranje prijetnje nuklearnim napadom za reklamne prilike zapravo je bilo prilično uobičajeno u to vrijeme jer su robne marke i tvrtke nalazile kreativne načine da svoje proizvode uklope u nuklearni diskurs.

