Vojni analitičar objasnio što ukrajinska vojska treba učiniti do 2025.

Vojno politički analitičar i profesor s Fakulteta političkih znanosti Zagreb Robert Barić gostovao je u Newsroomu kod Domagoja Novokmeta gdje je govorio o stanju rata u Ukrajini i utjecaju potencijalne pobjede Donalda Trumpa na Europu.

Barić kaže kako Trump ne bi mogao raspustiti NATO, ali ono čega se svi boje je da bi ga mogao oslabiti.

“On može odbiti imenovati vrhovnog vojnog zapovjednika, koji je uvijek Amerikanac, može povući dio snaga, može smanjiti broj vježbi, može prestati plaćati one troškove za zajedničku infrastrukturu. On može napraviti cijeli niz stvari koje mogu smanjiti značaj NATO-a i to je stvarna opasnost.”

Barić se osvrnuo na smjenu vrhovnog ukrajinskog vojnog zapovjednika Valerija Zalužnji kojeg je zamijenio general Oleksandar Sirski.

“Zašto je on dobio prednost umjesto na generala Sirskog kojega je sada zamijenio? Sirski je završio školovanje u Sovjetskom savezu i oblikovan je doslovno po sovjetskom modelu – to je način razmišljanja i djelovanja. Neki kažu da ga je ta vojna socijalizacija u Sovjetskom savezu učinila neosjetljivim na gubitke u ljudstvu. Zovu ga mesar.”

Za razliku od Sirskog, Zalužnji se školovao po zapadnom modelu, objašnjava Barić i navodi kako je bilo više razloga zbog kojih ga je Zelenski smijenio.

“Pred samu invaziju 2021. je tražio od Zelenskog da napravi opću mobilizaciju jer je bio uvjeren da napad slijedi. Međutim, Zelenski i politički bvrh su to odbili napraviti, nisu vjerovali da će do napada doći jer bi to izazvalo veliku ekonomsku štetu Ukrajini, to je bilo prvo.”

Kao drugu stvar Barić navodi zalaganje Zalužnog za napad na jug nakon velike ljetne uspješne ofenzive 2022.

“Postoji mogućnost da bi taj plan bio uspješan. Ne na Herson, nego baš izravno prema Krimu. Međutim, tada ga je Zelenski nadglasao i rekao da će napraviti harkivsku operaciju. Zašto je to Zelenski napravio? Vojni ili strateški cilj? Cilj mu je bio pokazati da Ukrajina može Rusiji nanijeti gubitke bez obzira na sve.”

Ukrajinska vojska treba reorganizaciju

Rusija ima barem sada materijalnu i brojčanu nadmoć, tvrdi Barić.

“Ukrajinska vojska se mora reorganizirati. Kroz upotrebe novih tehnologija, besposadne letjelice. Elektroničkim ratovanjem treba stvoriti postepeno uvjete da bi u 2025. godini to pozicijsko ratovanje mogli pretvoriti u manevarsko.”

Ukrajinske državne institucije ne podržavaju dovoljno vojsku, navodi Barić, a kao još jedan problem ističe i pitanje mobilizacije.

“Zalužnji je otvoreno rekao da im treba barem 400 tisuća novih svježih vojnika. Prosječna starost ukrajinskog vojnika je 40 plus godina. Treba ih rotirati i zamijeniti. Zelenski je imao suprotno mišljenje i rekao da ima dovoljno vojnika.”

Barić ističe kako veliki potencijal leži u upotrebi besposadnih letjelica za duboke udare po ruskoj ekonomskoj infrastrukturi kako bi se smanjila mogućnost Rusije za vođenje rata. Takvi napadi su već počeli – nedavno je napadnut LNG terminal kod Petrograda.

