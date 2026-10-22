Analitičar: Vučićeve marionete u Crnoj Gori rezolucijom o Jasenovcu pokušale su zaustaviti put prema EU-u, ali neuspješno

Politički analitičar Zlatko Vujović bio je gost emisije N1 Studio uživo kod Tine Kosor Giljević, gdje je govorio o izgledima Crne Gore za ulazak u Europsku uniju do 2028. godine, preostalim koracima u pristupnim pregovorima i otvorenim pitanjima s Hrvatskom.

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