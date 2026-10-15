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upozorio na sve veće izazove

Bosanac: Europski proračun ne smije se smanjivati, novac treba usmjeriti i u stanovanje i zelenu tranziciju

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N1 Info
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15. lis. 2026. 16:18
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Zastupnik grupacije Zelenih u Europskom parlamentu Gordan Bosanac upozorio je da Europska unija u novom višegodišnjem proračunu ne smije smanjivati izdvajanja, nego ih mora prilagoditi sve većim izazovima, od energetske ovisnosti i klimatskih promjena do stambene krize. U razgovoru s Tinom Kosor Giljević u N1 Studiju uživo istaknuo je da je važno osigurati više novca za zelenu tranziciju, ali i za stanovanje te male i srednje poljoprivrednike.

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gordan bosanac n1 studio uživo n1 tv video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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