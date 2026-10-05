Puljiz: SOA nije u poziciji demantirati Milanovića i Plenkovića

Novinarka N1 portala Helena Puljiz komentirala je, u N1 studiju uživo kod Hanan Nanić, političke aktualnosti - od djelovanja SOA-e u slučaju ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, preko štrajka u ZET-u i skandala SDP-ove Romane Jerković Kraljić do incijative Damira Vanđelića za okupljanje stranaka tzv. trećega puta.

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