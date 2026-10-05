opasan rizik
Za ovakvu potvrdu o bolovanju u Njemačkoj prijeti izvanredni otkaz
Zaposlenik koji dostavi liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad, a pritom uopće nije imao kontakt s liječnikom, može riskirati izvanredni otkaz.
Oglas
To potvrđuje najnovija odluka Zemaljskog radnog suda u Hammu, koji je potvrdio otkaz radniku nakon što je predao potvrdu dobivenu bez pregleda ili razgovora s liječnikom, piše Marijana Dokoza za Fenix magazin.
Potvrda izdana samo na temelju upitnika
U konkretnom slučaju zaposlenik je poslodavcu predao potvrdu koja je izdana isključivo na temelju ispunjenog upitnika. Nije bilo ni videopoziva ni telefonskog razgovora s liječnikom, iako je dokument izgledao poput uobičajene potvrde o nesposobnosti za rad.
Sud je zaključio da je zaposlenik „svjesno lažno prikazao” da je liječnički pregled obavljen. Takvo postupanje suci su ocijenili ozbiljnim narušavanjem povjerenja između zaposlenika i poslodavca.
Poslodavci se, kako je navedeno u odluci, moraju moći osloniti na vjerodostojnost liječničkih potvrda jer nemaju uvid u medicinske pojedinosti zaposlenika. Zbog težine povrede obveze sud nije smatrao potrebnim prethodno izdati upozorenje. Već jedan takav slučaj, zaključili su suci, može biti dovoljan za izvanredni otkaz.
Kontakt s liječnikom i dalje je ključan
Odluka suda jasno pokazuje da digitalna potvrda nije dovoljna sama po sebi. Da bi takva potvrda bila valjana, mora postojati stvarni kontakt s liječnikom, bilo putem videa ili telefona.
Zaposlenici bi zato trebali pažljivo provjeravati usluge putem kojih traže online potvrde o bolovanju. Za poslodavce odluka istodobno donosi veću pravnu sigurnost u situacijama kada postoji sumnja u autentičnost potvrde ili način na koji je izdana.
Ako se planovi savezne vlade provedu, osobni kontakt s liječnikom mogao bi u budućnosti imati još veću važnost. Online bolovanja nakon videokonzultacije i dalje bi mogla biti moguća, dok bi telefonsko otvaranje bolovanja prema aktualnim planovima bilo ukinuto.
Presuda Zemaljskog radnog suda u Hammu tako dodatno potvrđuje da digitalni postupak ne može zamijeniti zakonom potreban kontakt s liječnikom.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas