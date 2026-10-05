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opasan rizik

Za ovakvu potvrdu o bolovanju u Njemačkoj prijeti izvanredni otkaz

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05. lis. 2026. 13:56
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uredski posao Pixabay
Pixabay / Ilustracija

Zaposlenik koji dostavi liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad, a pritom uopće nije imao kontakt s liječnikom, može riskirati izvanredni otkaz.

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To potvrđuje najnovija odluka Zemaljskog radnog suda u Hammu, koji je potvrdio otkaz radniku nakon što je predao potvrdu dobivenu bez pregleda ili razgovora s liječnikom, piše Marijana Dokoza za Fenix magazin.

Potvrda izdana samo na temelju upitnika

U konkretnom slučaju zaposlenik je poslodavcu predao potvrdu koja je izdana isključivo na temelju ispunjenog upitnika. Nije bilo ni videopoziva ni telefonskog razgovora s liječnikom, iako je dokument izgledao poput uobičajene potvrde o nesposobnosti za rad.

Sud je zaključio da je zaposlenik „svjesno lažno prikazao” da je liječnički pregled obavljen. Takvo postupanje suci su ocijenili ozbiljnim narušavanjem povjerenja između zaposlenika i poslodavca.

Poslodavci se, kako je navedeno u odluci, moraju moći osloniti na vjerodostojnost liječničkih potvrda jer nemaju uvid u medicinske pojedinosti zaposlenika. Zbog težine povrede obveze sud nije smatrao potrebnim prethodno izdati upozorenje. Već jedan takav slučaj, zaključili su suci, može biti dovoljan za izvanredni otkaz.

Kontakt s liječnikom i dalje je ključan

Odluka suda jasno pokazuje da digitalna potvrda nije dovoljna sama po sebi. Da bi takva potvrda bila valjana, mora postojati stvarni kontakt s liječnikom, bilo putem videa ili telefona.

Zaposlenici bi zato trebali pažljivo provjeravati usluge putem kojih traže online potvrde o bolovanju. Za poslodavce odluka istodobno donosi veću pravnu sigurnost u situacijama kada postoji sumnja u autentičnost potvrde ili način na koji je izdana.

Ako se planovi savezne vlade provedu, osobni kontakt s liječnikom mogao bi u budućnosti imati još veću važnost. Online bolovanja nakon videokonzultacije i dalje bi mogla biti moguća, dok bi telefonsko otvaranje bolovanja prema aktualnim planovima bilo ukinuto.

Presuda Zemaljskog radnog suda u Hammu tako dodatno potvrđuje da digitalni postupak ne može zamijeniti zakonom potreban kontakt s liječnikom.

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bolovanje njemačka

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