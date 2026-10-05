Oglas

većina zgrožena

VIDEO / Starija žena se srušila nasred ulice, a reakcija muškarca izazvala lavinu reakcija

author
N1 Info
|
05. lis. 2026. 12:18
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
žena
mavkoo/Screnshoot X

Snimka iz Srbije koja se posljednjih dana širi društvenim mrežama izazvala je niz reakcija zbog ponašanja muškarca prema starijoj ženi kojoj je iznenada pozlilo.

Oglas

Na videu se vidi kako žena pokušava sjesti na zidić uz prometnu ulicu, no prije nego što je uspjela, srušila se na tlo.

Nakon pada žena je ostala nepomično ležati, dok je muškarac koji je sjedio neposredno pokraj nje ustao i udaljio se, ne pokušavajući provjeriti što joj se dogodilo niti joj pružiti pomoć. Posebno je pažnju privuklo to što nije otišao daleko – nakon nekoliko metara ponovno je sjeo.

Snimka se ubrzo proširila različitim društvenim mrežama, a brojni korisnici osudili su njegov postupak. U komentarima su isticali kako bi pomoć osobi kojoj je iznenada pozlilo trebala biti osnovna ljudska reakcija.

Starijoj ženi na kraju su priskočili drugi prolaznici koji su se zatekli u blizini.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
pomoć snimka žena

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ