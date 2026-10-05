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VIDEO / Starija žena se srušila nasred ulice, a reakcija muškarca izazvala lavinu reakcija
Snimka iz Srbije koja se posljednjih dana širi društvenim mrežama izazvala je niz reakcija zbog ponašanja muškarca prema starijoj ženi kojoj je iznenada pozlilo.
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Na videu se vidi kako žena pokušava sjesti na zidić uz prometnu ulicu, no prije nego što je uspjela, srušila se na tlo.
Nakon pada žena je ostala nepomično ležati, dok je muškarac koji je sjedio neposredno pokraj nje ustao i udaljio se, ne pokušavajući provjeriti što joj se dogodilo niti joj pružiti pomoć. Posebno je pažnju privuklo to što nije otišao daleko – nakon nekoliko metara ponovno je sjeo.
Došao sam u posed i snimka.Obratite pažnju na SMRADINU LJUDSKU koja sedi na zidiću https://t.co/TFFIoezjJm pic.twitter.com/ZplTYbALqf— nemiposmatrač 🇷🇸🇪🇺 (@mavkoo) October 2, 2026
Snimka se ubrzo proširila različitim društvenim mrežama, a brojni korisnici osudili su njegov postupak. U komentarima su isticali kako bi pomoć osobi kojoj je iznenada pozlilo trebala biti osnovna ljudska reakcija.
Starijoj ženi na kraju su priskočili drugi prolaznici koji su se zatekli u blizini.
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