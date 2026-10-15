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GOJKO BEŽOVAN

Hoće li veći porez napuniti prazne stanove? Profesor objašnjava zašto nije tako jednostavno

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N1 Info
|
15. lis. 2026. 15:02
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Profesor socijalne politike na zagrebačkom Pravnom fakultetu i stručnjak za stambena pitanja Gojko Bežovan, u N1 Studiju uživo s Tinom Kosor Giljević razgovarao je o porezu na nekretnine i općenito tržištu koje se veže uz nekretnine.

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Teme
gojko bežovan n1 studio uživo n1 tv video

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
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