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OTPAD U GOSPIĆU

Leković: Ovo je jedan veliki politički skandal, mislim da bi uskoro mogla uslijediti nova uhićenja

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N1 Info
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16. lis. 2026. 16:07
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Saša Leković, istraživački novinar i jedan od autora teksta o Gospiću objavljenog na portalu Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT) gostovao je u N1 studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarao o istrazi o ilegalnom odlaganju opasnog otpada iz Italije u Gospiću. Tekst je objavljen na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku

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Teme
n1 studio uživo n1 tv saša leković video

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