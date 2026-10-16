Leković: Ovo je jedan veliki politički skandal, mislim da bi uskoro mogla uslijediti nova uhićenja

Saša Leković, istraživački novinar i jedan od autora teksta o Gospiću objavljenog na portalu Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT) gostovao je u N1 studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarao o istrazi o ilegalnom odlaganju opasnog otpada iz Italije u Gospiću. Tekst je objavljen na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku

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