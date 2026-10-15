kolektivni ugovor
Prijeti li ZET-u novi štrajk? Jović: "Ova agonija mora završiti"
N1 Info
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15. lis. 2026. 14:11
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Dražen Jović, predsjednik SKPH-a, bio je gost N1 Studija uživo gdje je komentirao nezadovoljstvo radnika ZET-a, koji su ponovno odbili prijedlog kolektivnog ugovora.
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