matija kroflin
Sindikalist: "Država ima sustav plaća koji generira plaću ispod minimalca"
N1 Info
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16. stu. 2026. 14:36
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Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja u N1 Studiju uživo kod Hrvoja Krešića govorio je o pregovorima sindikata s Vladom, zahtjevima za povećanje plaća zaposlenih u javnim službama te planovima Vlade vezanima uz državni proračun za 2027. godinu.
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