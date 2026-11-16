PROBLEM RADA NA CRNO
Oreščanin prozvao inspektore: "Umjesto legalnih poduzetnika, kontrolirajte oglase na banderama i Njuškalu"
Dražen Oreščanin iz Udruge Glas poduzetnika (UGP) gostovao je Novom danu kod Nine Kljenak, gdje je govorio o novom državnom proračunu, dodatnim opterećenjima za poduzetnike, uvođenju sidrenih cijena i problemima s kojima se suočavaju mali poduzetnici i obrtnici.
Prijedlog proračuna za 2027. godinu, koji je Vlada u subotu, 14. studenoga, uputila Hrvatskom saboru, predviđa velika izdvajanja za plaće u državnom i javnom sektoru te mirovine, dok je za neke druge proračunske stavke predviđeno manje novca. Istodobno, Hrvatska bilježi pad industrijske proizvodnje, a mali poduzetnici suočavaju se s novim obvezama, među kojima je i uvođenje sidrenih cijena.
Prijedlogom proračuna predviđeni su prihodi od 37,3 milijarde eura i rashodi od 41,5 milijardi eura. Značajan dio rashoda odnosi se na mirovine te plaće zaposlenih u državnom i javnom sektoru, dok su pojedina druga područja dobila manje sredstava. Saborska rasprava o proračunu najavljena je za 24. studenoga, a glasanje za 1. prosinca.
"Sidrene cijene pokazuju koliko sustav ne funkcionira"
Oreščanin je kao jedan od primjera problema u funkcioniranju sustava izdvojio uvođenje sidrenih, odnosno baznih cijena, čija primjena počinje 17. studenoga. Riječ je o obvezi isticanja cijene koja je za određeni proizvod ili uslugu vrijedila na propisani referentni datum, uz aktualnu cijenu, kao i obvezi objave cjenika na internetskim stranicama za obuhvaćene poduzetnike.
"Primjer sidrenih cijena dobar je pokazatelj koliko zapravo sustav kod nas ne funkcionira, jer se sidrene cijene nameću i protiv volje malih poduzetnika, a u konačnici su i udruge za zaštitu potrošača rekle da ne vide smisao toga", rekao je Oreščanin.
Istaknuo je da je UGP proveo istraživanje o mogućim posljedicama novih obveza, a rezultati, kako tvrdi, pokazuju da bi one malim i srednjim poduzetnicima već u prvoj godini mogle stvoriti dodatni trošak od 91 milijun eura.
"Čak 49 posto poduzetnika reklo je da će to sigurno dovesti do povećanja cijena, a 26 posto malih poduzetnika i obrtnika izjavilo je da razmišlja o zatvaranju svojeg poslovanja", naveo je.
Podsjetimo, UGP je rezultate analize predstavio početkom studenoga. Prema javno objavljenim podacima udruge, istraživanje je obuhvatilo odgovore 899 poduzetnika, a procjena troška odnosi se na obvezu isticanja baznih cijena i objave cjenika. U javno predstavljenim rezultatima navedeno je da 49 posto ispitanika najavljuje povećanje cijena, dok 28 posto razmišlja o zatvaranju poslovanja.
"Savjetovanje je provedeno bez ikakve namjere da se čuje glas javnosti"
Oreščanin se osvrnuo i na javno savjetovanje o pravilnicima kojima se uređuje ova obveza. Savjetovanje je završilo u petak, 13. studenoga, a prema njegovim riječima, pristiglo je ukupno 886 komentara.
"Ministarstvo je reklo da će pravilnik objaviti 17. studenoga, a rezultate savjetovanja u prosincu. Mi smo inzistirali na tome da se rezultati savjetovanja objave prije pravilnika. Rezultati su objavljeni u nedjelju, a pravilnik će biti objavljen u utorak", rekao je.
Unatoč tome, smatra da je cijeli postupak proveden bez stvarne namjere da se uvaže primjedbe zainteresirane javnosti.
"Naš je zaključak da je savjetovanje provedeno bez ikakve namjere da se čuje glas javnosti i da se bilo što od povratnih informacija dobivenih u tom postupku uključi u pravilnik. Smatramo da će pravilnik na kraju biti donesen upravo onako kako ga je Ministarstvo gospodarstva zamislilo", poručio je.
Podsjetimo, Ministarstvo gospodarstva objavilo je dva nacrta pravilnika, o isticanju bazne cijene proizvoda i načinu objave cjenika, koji su bili na javnom savjetovanju od 14. listopada do 13. studenoga. Vlada je na sjednici u subotu donijela i odluke o prestanku važenja dosadašnjih privremenih mjera kontrole cijena, a ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrdio je da će novi pravilnici stupiti na snagu u utorak, 17. studenoga.
Oreščanin je pritom podsjetio da ovo nije prvi put da UGP upozorava na nove obveze koje se uvode poduzetnicima.
"Svjedoci smo da ove godine imamo tri situacije na koje smo pokušali argumentirano upozoriti javnost. To su uvođenje fiskalizacije 2.0, povećanje nameta za male iznajmljivače i paušalne obrte te, kao treće, sidrene cijene. Naši argumentirani komentari nisu saslušani, nego su bez ikakvog obzira uvedeni novi nameti i nove obveze", kazao je.
"Inspektorat bi se trebao baviti radom na crno. Neka inspektori pogledaju bandere i Njuškalo"
Voditeljica ga je potom pitala kako komentira najavu ministra da se u početku neće ići s kažnjavanjem poduzetnika koji ne budu ispunjavali nove obveze, nego će se naglasak staviti na edukaciju, uz uključivanje Državnog inspektorata.
"Ne znam na što se tu misli. Znamo kako se Inspektorat ponašao prije i kako je završio bivši glavni državni inspektor Mikulić, tako da...", rekao je Oreščanin.
Ponovio je da UGP i dalje smatra kako su sidrene cijene nepotrebna birokratska obveza koja poduzetnicima stvara dodatne troškove, a ne donosi konkretnu korist. Zbog toga, ističe, udruga i dalje traži ukidanje te mjere.
Umjesto dodatnog nadzora poduzetnika koji posluju u skladu sa zakonom, Oreščanin smatra da bi Državni inspektorat trebao više pozornosti posvetiti suzbijanju rada na crno.
"Preporučio bih inspekciji da se prihvati posla kada je riječ o kažnjavanju rada na crno, jer je to još uvijek jako velik problem. Sve nas koji poslujemo legalno i plaćamo poreze to proporcionalno više košta zato što postoji cijeli segment gospodarstva koji ne plaća poreze", upozorio je.
Kao jedan od načina pronalaska neregistriranih djelatnosti naveo je provjeru oglasa na javnim površinama, ali i onih objavljenih na internetu.
"Preporučujem inspektorima da dobro pogledaju bandere i oglase koji se na njima ostavljaju. Trebali bi provjeriti koje se djelatnosti kriju iza tih brojeva i je li riječ o legalnom poslu", rekao je.
Dodao je da bi inspektori trebali provjeravati i oglase na Njuškalu, gdje se, prema njegovim riječima, može pronaći velik broj ponuda za trgovinu različitim proizvodima i pružanje usluga, a iza kojih se može kriti neprijavljena djelatnost.
"Tamo ima jako puno oglasa za trgovinu svime i svačime, kao i za različite usluge. Pritom često piše da ponuđač nije registrirani trgovac, a iza toga se može kriti siva i crna ekonomija", istaknuo je.
Zaključio je da Državni inspektorat ima dovoljno područja na kojima bi trebao provoditi nadzor te da je UGP spreman pomoći u prepoznavanju i kontroli neprijavljenih djelatnosti.
"Državni inspektorat ima puno posla koji može i treba raditi. I mi smo ponudili svu pomoć kako bismo im pokazali što i kako treba kontrolirati i nadzirati u sivom i crnom području. Ne bi se smjelo dodatno opterećivati nas koji plaćamo doprinose i poslujemo legalno", poručio je Oreščanin.
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