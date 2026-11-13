saborski zastupnik
Raspudić prozvao HDZ-ovce: "Oni su kao papagaji, od svog PR-a su dobili papirić 'Lijepi Jankomir'"
N1 Hrvatska
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13. stu. 2026. 12:16
| Novi dan
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Saborski zastupnik Nino Raspudić bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirao slučaj smrti pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na Jankomiru, ali se osvrnuo i na slučaj liječnice Dijane Zadravec.
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