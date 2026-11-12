smrt pacijenta u jankomiru
Rimac Bilušić o Tomaševiću: "Kako nije znao za događaj, a za ostavku ravnateljice je odmah doznao?"
Milka Rimac Bilušić iz Kluba Drito komentirala je slučaj smrti pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru te ostavku ravnateljice Majde Grah.
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