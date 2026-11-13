"nema opravdanja"
Roksandić: "Nemoguće, a ipak je moguće. Vođa tima zadužen je da pazi na glavu i vitalne funkcije"
N1 Hrvatska
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13. stu. 2026. 12:23
| Novi dan
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Profesorica na Pravnom fakultetu u Zagrebu i predsjednica Povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama Sunčana Roksandić gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak i komentirala smrt Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru. Govorila je o mjerama prisile prema europskim i međunarodnim smjernicama.
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