“Ako je jadna prodavačica u trgovini, jadna je i konobarica u lokalnom kafiću”

Nakon vikenda u kojem većina trgovina nije radila zbog Zakona o neradnoj nedjelji i blagdanima, mali trgovci su ogorčeni. Nadaju se da će Ustavni sud poništiti zakon. Protekle subote i nedjelje najveće gužve zabilježene su na benzinskim postajama, a neke od njih počele su prodavati i kruh. U turističkim mjestima na obali nisu toliko zabrinuti, poručuju - neka gosti troše u restoranima.

U ponedjeljak je u opatijskim dućanima podnošljiva gužva. U nedjelju su radili gotovo punom snagom zbog neradne blagdanske subote. I, je li patio turizam!?

“Mi smatramo da iz svake eventualno negativne situacije ima i nekakvih pozitivnih, a to je, s obzirom da u subotu nisu radili supermarketi, naši turisti su zapravo išli u ugostiteljske objekte, restorane. Tako da, evo, pozitivna stvar je što su ugostiteljski objekti dobro radili u subotu, rekla je Ana Puž Kukuljan iz Turističke zajednice Opatije.

Većina će liburnijskih dućana i velikih centara svojih 16 radnih nedjelja potrošiti ljeti. Kako su Opatiji čak bitniji proljeće i jesen, tek onda će zbrojiti što im je donio novi zakon i neradna nedjelja. Ali i da ne rade, kažu kupci, pa što onda, nećemo umrijeti od gladi.

“U Austriji trgovine nisu otvorene nedjeljom, tako da je neuobičajeno da ste vi otvoreni nedjeljom. A ako imate praznik, uživajte u prazniku. Radite veoma teško, mnogo je žena unutra koje rade, one imaju djecu i trebaju se ponekad odmoriti. Zato je meni apsolutno u redu da se ne radi praznikom”, rekla je Elisabeth Badhofer iz Beča dok je Danica Vuković iz Opatije kazala: “Ja sam prošla Austriju, prošla sam Njemačku, prošla sam Italiju. Nigdje tregovine nisu bile otvorene u nedjelju, ni na njihove blagdane. Jedino si na benzinskoj pumpi mogao kupiti senvič ili piće. Pa ne znam zašto bi i kod nas u Hrvatskoj morale biti otvorene trgovine”.

Sindikati su naizgled na istoj liniji – kažu čak da nije primjereno da netko uzme sendvič u jeftinoj trgovini i ode na plažu i tako, zamislite, povoljno ljetuje!

„Mi se u sindikatima godinama zauzimamo za to da trgovine nedjeljom ne rade. Mi smo se zauzimali i za puno drastičnije, da trgovine uopće nedjeljom ne rade. Ovdje je ipak napravljen solidan ustupak, u ovoj godini je to 16 nedjelja u pola godine, sljedeće godine bi to trebalo biti 16 nedjelja u cijeloj godini, što je i dalje previše”, rekao je Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

No, male trgovine imaju sasvim drugačiji stav. Evo, gospođa Smilja, čiji dućan u 23 godine nikad nije bio zatvoren nedjeljom. A sada, kaže, dva dana nerada za redom je previše, propada i zarada i roba.

„Mi nismo svi u istom položaju, netko je u svom prostoru, netko ima djelatnike. Mi smo obiteljska trgovina i radimo samo mi. Znači moja prodavačica, naš djelatnik, nikad nije odradila ni jednu nedjelju. Ako radimo nedjelju, radimo mi sami, radi moj sin i ja, znači djelatnik ne radi nikad. Gubici će biti veliki, to je jako puno na ovakav promet”.

I taj će zakon pasti na Ustavnom sudu, nadaju se trgovci.

„Ljudi su nezadovoljni zbog nepravde. Ljudi su se pomirili, ako ne treba raditi, onda nek ne rade svi. Ako je jadna prodavačica u trgovini, onda je jadna i ona u kiosku, u pekari i na benzinskoj pumpi te konobarica u lokalnom kafiću jer ne morate ni kavu piti nedjeljom. Znači, trebaju raditi vojska, policija, prva pomoć i vatrogasci. To mora biti. Sve ovo drugo nije nužno”, rekao je Robert Fućak, predsjednik Udruge trgovaca 051 Rijeka.

I što im preostaje, pitamo. Pa ništa, bunit se ovako, u medijima. Odmah nakon priloga dućan će im biti pun, kaže kiselo. I to posebnih kupaca-državnih inspektora….

