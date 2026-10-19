Alarmantno stanje u hrvatskim zatvorima: Sindikat upozorava na ozbiljan problem

Prema rezultatima interne ankete, u kojoj je dosad sudjelovalo stotinjak zaposlenika, također velik broj ispitanika navodi da se manjak zaposlenih pokriva prekovremenim radom te da u smjeni nema dovoljno pravosudnih policajaca za siguran rad. Anketa je počela u Zatvoru u Zagrebu i nastavlja se u drugim kaznenim tijelima, priopćeno je iz SDLSN-a.