SDLSN traži kadrovski plan
Alarmantno stanje u hrvatskim zatvorima: Sindikat upozorava na ozbiljan problem
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH (SDLSN) zatražio je službeni kadrovski plan zatvorskog sustava do 2031., upozoravajući da prema njihovoj anketi većina zaposlenika zatvorskog sustava zbog manjka ljudi sami obavljaju poslove koji bi se iz sigurnosnih razloga trebali raditi u paru.
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Prema rezultatima interne ankete, u kojoj je dosad sudjelovalo stotinjak zaposlenika, također velik broj ispitanika navodi da se manjak zaposlenih pokriva prekovremenim radom te da u smjeni nema dovoljno pravosudnih policajaca za siguran rad. Anketa je počela u Zatvoru u Zagrebu i nastavlja se u drugim kaznenim tijelima, priopćeno je iz SDLSN-a.
"Kad nema dovoljno ljudi, posao ne nestaje. Preuzimaju ga oni koji su ostali“, upozorila je predsjednica sindikata Iva Šušković.
U sindikatu napominju da su 2. listopada zatražili inspekcijski nadzor zbog organizacije radnog vremena, evidencije i opsega prekovremenog rada u zagrebačkom zatvoru.
Manjak zaposlenih, ističu, pogađa i zdravstvene radnike, službenike tretmana te administrativne i tehničke službe. Zbog stanja zdravstvene službe sindikat je zatražio postupanje Ministarstva zdravstva, a zbog opterećenja zaposlenih obratio se i pučkoj pravobraniteljici.
U kontekstu najavljenog proširenja zatvorskih kapaciteta, SDLSN traži da svaki plan gradnje uključi i procjenu potrebnog osoblja. Sindikat traži i službenu kadrovsku projekciju do 2031. za svaku ustanovu i skupinu poslova, s podacima o broju zaposlenih, očekivanim odlascima, zapošljavanju i zadržavanju novih radnika.
"Ne tražimo da nam itko vjeruje na riječ. Tražimo da se na stol stave službeni podaci. Tek tada možemo ozbiljno govoriti ima li Hrvatska kadrovski plan za zatvorski sustav ili samo plan izgradnje", poručila je Šušković.
Upozorila je i da su za zapošljavanje i zadržavanje radnika važni plaće, mogućnosti napredovanja i vrednovanje odgovornosti.
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