„Ja ne bježim od toga da je percepcija pravosuđa u RH loša. To uvijek ističem prilikom susreta s predsjednicima sudova, DORH-a ili bilo kojim dionikom pravosudnog sustava i to je polazišna točka. Nisam netko tko će reći da je taj kotač moguće okrenuti tako da će svi reći da je pravosuđe savršeno. Ono što je specifično za pravosuđe jest da velik broj građana ima doticaj s njim. Ja sam nekad bio odvjetnik i stranka koja je izgubila presudu neće biti sretna pa će to opravdavati tvrdnjom da s pravosuđem nešto nije u redu. I to je početni faktor koji doprinosi takvoj percepciji“, objasnio je.